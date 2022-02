Συγκινητικό βίντεο με μια Ουκρανή διερμηνέα να ξεσπά σε κλάματα ενόσω μετέφραζε στα γερμανικά στο διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στο tweet του πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στην Αυστρία έχει αναρτηθεί το βίντεο με τη διερμηνέα να αναλύεται σε λυγμούς.



Στο διάγγελμά του, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να αφαιρέσουν από τη Ρωσία το δικαίωμα ψήφου που διατηρεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι εγκληματικές ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας φέρουν σημάδια γενοκτονίας» δήλωσε δε.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, αλλά προειδοποίησε ότι «θα πολεμήσουμε όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα». «Η περασμένη νύχτα στην Ουκρανία ήταν βίαιη, ξανά πυροβολισμοί, και πάλι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών, μη στρατιωτικές υποδομές» τόνισε.

Η Ουκρανία κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, δήλωσε δε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το δικαστήριο που επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79