Απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών στο Κίεβο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, καθώς η πόλη δέχεται πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το μέτρο ισχύσει από το σήμερα το βράδυ και έως το πρωί της Πέμπτης.

«Απαγορεύεται η μετακίνηση στην πόλη χωρίς ειδική άδεια, με εξαίρεση τη μετάβαση σε καταφύγια», δήλωσε ο δήμαρχος.

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα παραδώσουμε το Κίεβο, που είναι αυτή τη στιγμή σύμβολο και εμπροσθοφυλακή της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου στην πολυκατοικία που επλήγη τα ξημερώματα της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους κτίρια κατοικιών.

Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

Δεύτερη πολυκατοικία χτυπήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς νωρίς το πρωί, λίγες ώρες μετά το χτύπημα σε 9όροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες σύμφωνα με το Skynews.

Στην πολυκατοικία 15 ορόφων στο Κίεβο, που χτυπήθηκε από ρωσική αεροπορική επιδρομή, παραμένουν εγκλωβισμένοι πολίτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι ένας τραυματίας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

