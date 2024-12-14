Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντικαταστάθηκε στρατηγός αρμόδιος για μέτωπο καίριας σημασίας

Ο διοικητής των δυνάμεων του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ο Ολεξάντερ Λουτσένκο, αντικαταστάθηκε έπειτα από σειρά ηττών και αρνητικών εξελίξεων, ανέφεραν χθες Παρασκευή ουκρανικά ΜΜΕ.
Αντικαταστάτης του θα αναλάβει ο Ολεξάντερ Ταρνάφσκι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ηλεκτρονική εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα. Δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση. Ωστόσο η κρίση για τις ουκρανικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο εντάθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο στρατηγός Λουτσένκο ήταν αρμόδιος για την άμυνα κοινοτήτων στρατηγικής σημασίας, όπως η Πόκροφσκ και η Κουράχοβε. Η Κουράχοβε έχει ήδη καταληφθεί εν μέρει και βρίσκεται στα όρια της πτώσης. Πάντως ο ουκρανικός στρατός μπόρεσε να κρατήσει την πόλη για πιο μεγάλο διάστημα απ’ ό,τι αναμενόταν από παρατηρητές.
Η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία επικρίνεται για την άμυνα της Πόκροφσκ, που χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Η ρωσική πλευρά μπόρεσε να διασπάσει καλά προετοιμασμένες και ευνοϊκές αμυντικές θέσεις νότια της πόλης. Η Πόκροφσκ πλέον διατρέχει κίνδυνο περικύκλωσης και, αν πέσει, θα επιτρέψει περαιτέρω, πιθανόν ταχύτερη προέλαση της Ρωσίας προς την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.
Ο υποστράτηγος Ταρνάφσκι είναι από τους πιο γνωστούς αξιωματικούς στην Ουκρανία. Το 2022, ηγήθηκε επιτυχημένης αντεπίθεσης στον νότο, με κορύφωση την ανακατάληψη της Χερσώνας. Όμως το καλοκαίρι του 2023 η αντεπίθεση της οποίας ηγήθηκε στη γειτονική περιφέρεια Ζαπορίζια απέτυχε, ενώ κατόπιν χρεώθηκε την κατάληψη από τον ρωσικό στρατό της Αβντιίφκα, ουκρανικού οχυρού στην περιφέρεια Ντονέτσκ, έπειτα από πολύμηνες εχθροπραξίες.
