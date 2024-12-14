Η Τουρκία ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στη Συρία

Η Τουρκία θα ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στη Συρία εντός της ημέρας, μετέδωσε χθες Παρασκευή το τουρκικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Το προσωπικό της πρεσβείας στη Δαμασκό «βρίσκεται καθ’ οδόν» και η αντιπροσωπεία «θα αρχίσει να λειτουργεί αύριο», είπε ο κ. Φιντάν στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, σημείωσε το πρακτορείο.

Η τουρκική πρεσβεία είχε κλείσει το 2012, ενώ πλέον μαινόταν εμφύλιος πόλεμος στη Συρία.

Την Κυριακή, συμμαχία ανταρτών με αιχμή του δόρατος τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της Αλ Κάιντα, ανέτρεψε το αυταρχικό καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, στην εξουσία για 24 χρόνια.

Πλέον η Τουρκία, που υποστήριξε κατά τη διάρκεια του πολέμου οργανώσεις ανταρτών, θεωρείται ο ξένος παράγοντας με πιθανόν τη μεγαλύτερη επιρροή.

Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν πως παρά την επιρροή της η Άγκυρα δεν έχει «έλεγχο» της νέας εξουσίας. Πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου στην Άγκυρα επιβεβαίωσε πως η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει κανέναν έλεγχο στις αποφάσεις της ΧΤΣ, πάντως «ελπίζει» πως η πολιτική μετάβαση θα είναι «ειρηνική».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.