Ο Ουκρανός μυστικός πράκτορας, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Γερμολάγιεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό την περασμένη εβδομάδα, αλλάζει πλέον τη στάση του και υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Στη διάρκεια της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας στο Κίεβο, ο 34χρονος Βλαντισλάβ Ρέουτ -ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε οδηγήσει τις Αρχές στο σημείο που είχαν θάψει την Μπερεζόφσκαγια μέσα στο δάσος- δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά» πως διέπραξε τη δολοφονία και έριξε την ευθύνη στον φερόμενο ως συνεργό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Ρέουτ είναι εν ενεργεία και παρασημοφορημένος αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), ενώ ο συγκατηγορούμενός του, Βιτάλι Ζικόβιτς, εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει «επιπλέον σχετικές ενημερώσεις».

Ωστόσο, τα κίνητρα πίσω από την έκρηξη στο Μονακό, η οποία είχε στόχο τον Βαντίμ Γερμολάγιεφ, παραμένουν ασαφή.

Ο επιχειρηματίας, που απέκτησε την περιουσία του από το εμπόριο κονιάκ και τις επενδύσεις σε ακίνητα, είχε αποποιηθεί την ουκρανική υπηκοότητά του πριν από μερικά χρόνια. Στη συνέχεια τέθηκε υπό κυρώσεις από το Κίεβο, επειδή συνέχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κριμαία μετά την προσάρτησή της από τη Ρωσία.

Τώρα, η γυναίκα που φέρεται ότι προσπάθησε να τον δολοφονήσει βρέθηκε η ίδια δολοφονημένη.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν με χειροπέδες στο δικαστήριο για ξεχωριστές ακροάσεις, συνοδευόμενοι από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς με μπαλακλάβες.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η Μπερεζόφσκαγια είχε φτάσει στην Ουκρανία δύο ημέρες μετά την έκρηξη στο Μονακό και προτού ταυτοποιηθεί ως η βασική ύποπτη της υπόθεσης. Είχε περάσει τα σύνορα από την Πολωνία με λεωφορείο.

Αφού ενημερώθηκαν για τις κατηγορίες σε βάρος της γυναίκας, οι ερευνητές εντόπισαν γρήγορα τους δύο φερόμενους ως δράστες της δολοφονίας της, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο της Μπερεζόφσκαγια.

Στη συνέχεια εντόπισαν μεταφορές χρημάτων, τόσο σε μετρητά όσο και σε κρυπτονομίσματα, που οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει προς τους λογαριασμούς της.

Αρχικά, ο Ρέουτ ομολόγησε ότι πυροβόλησε την Μπερεζόφσκαγια. Στη συνέχεια οδήγησε τους ερευνητές στο σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα της, σε δασική περιοχή δυτικά του Κιέβου, σε έναν τάφο καλυμμένο με κλαδιά.

Χθες, όμως, στο δικαστήριο, ο πράκτορας της GUR δήλωσε ότι ήθελε να «πει την αλήθεια». Τότε επέρριψε όλη την ευθύνη στον συνεργό του, Ζικόβιτς.

«Πολέμησα εχθρούς υπερασπιζόμενος τη χώρα μου. Δεν θα δολοφονούσα ποτέ σκόπιμα μια αθώα γυναίκα πολίτη» είπε.

Στη νέα εκδοχή τους, υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί με τη BMW του για να παραλάβουν την Μπερεζόφσκαγια στον αυτοκινητόδρομο προς το Κίεβο, επειδή «έπρεπε να κρυφτεί» σε σχέση με «μια ποινική υπόθεση». Δεν διευκρίνισε σε ποια υπόθεση αναφερόταν.

Στη διαδρομή, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζικόβιτς έβγαλε από το σακίδιό του ένα πιστόλι Μακάροφ και το όπλισε. Όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε, ο Ζικόβιτς φέρεται να του είπε ότι επρόκειτο απλώς για προληπτικό μέτρο «σε περίπτωση που πανικοβληθεί».

Αφού παρέλαβαν την Μπερεζόφσκαγια, ο Ρέουτ ισχυρίζεται ότι του δόθηκε εντολή να κατευθυνθεί προς το χωριό Γιούριβ, όπου και οι τρεις κατέβηκαν από το αυτοκίνητο σε έναν δασικό δρόμο.

Εκεί, σύμφωνα με τον Ρέουτ, ο Ζικόβιτς τον διέταξε να πυροβολήσει, λέγοντάς του: «Ή αυτή ή εμείς.»

Σύμφωνα πάντα με την εκδοχή του Ρέουτ, ο Ζικόβιτς σκότωσε τελικά ο ίδιος την Μπερεζόφσκαγια, πυροβολώντας την τέσσερις φορές. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες έσκαψαν έναν τάφο και έκρυψαν το πτώμα της.

Ο Ρέουτ ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ζικόβιτς πέταξε το όπλο σε μια κοντινή λίμνη μαζί με τα προσωπικά της αντικείμενα.

Αν όμως ο Ρέουτ δεν την πυροβόλησε, γιατί ομολόγησε;

Ο ίδιος υποστηρίζει πλέον ότι δεχόταν απειλές από τον Ζικόβιτς. «Μου είπε: 'Αν μου συμβεί οτιδήποτε, οι συγγενείς σου κινδυνεύουν'», ισχυρίστηκε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζικόβιτς, Ανατόλι Ιβάνοφ, απέρριψε αυτή τη νέα εκδοχή. Με ξυρισμένο κεφάλι και κρατώντας συνεχώς ένα ξύλινο κομποσκοίνι, ο δικηγόρος περιέγραψε τον πελάτη του ως πρώην χαμηλόβαθμο αξιωματικό της SBU και χαρακτήρισε παράλογη την ιδέα ότι ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να διατάξει έναν εν ενεργεία αξιωματικό της GUR να κάνει οτιδήποτε, πόσο μάλλον να διαπράξει φόνο.

Χαρακτήρισε τον Ζικόβιτς «πατριώτη», ο οποίος είχε πολεμήσει στην ανατολική Ουκρανία το 2014 και στη συνέχεια «υπερασπίστηκε ενεργά» την περιοχή του Κιέβου μετά τη ρωσική εισβολή το 2022. «Δεν θέλει να φυλακιστεί. Το καταλαβαίνω» σχολίασε σχετικά με την κατάθεση του Ρέουτ. Ωστόσο, επέμεινε ότι ο πελάτης του «δεν σκότωσε κανέναν».

Ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες ενήργησαν «από κοινού και με συντονισμένο τρόπο» και ότι αμφότεροι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γερμολάγιεφ σημειώθηκε κοντά στα σύνορα του Μονακό με τη Γαλλία.

Προς το παρόν, η υπόθεση εγείρει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις και αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη σπαζοκεφαλιά για τις αρχές στο Κίεβο.

Στο δικαστήριο, ο συνήγορος του Ζικόβιτς άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχει «ρωσικό αποτύπωμα», επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν Ουκρανοί πράκτορες έχουν στρατολογηθεί από τη Μόσχα. «Δυστυχώς, είχαμε αρκετούς τέτοιους προδότες», είπε. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει αποδείξεις γι' αυτό, ενώ έχουν διατυπωθεί και άλλες θεωρίες, από διαφθορά μέχρι οργανωμένο έγκλημα.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε στο BBC ο εισαγγελέας Ντμίτρο Τκατσούκ. Πρόσθεσε ότι ένας από τους υπόπτους έχει αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με πιθανό κίνητρο, όμως η δημοσιοποίησή τους αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να δυσχεράνει την έρευνα. «Ελέγχουμε τις πληροφορίες», είπε.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι θα παραμείνουν προφυλακισμένοι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.



Πηγή: skai.gr

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