Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ανθρώπινες απώλειες

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το Ιράν εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.

Ακολουθούν οι νεότεροι απολογισμοί νεκρών που έχουν ανακοινωθεί, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από το Reuters:

Η μκο HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι 3.268 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι 1.443 εξ αυτών ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της προέρχονται από αναφορές επί του πεδίου, τοπικές επαφές, ιατρικές πηγές και πηγές από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δίκτυα κοινωνίας των πολιτών, πηγές ανοικτού κώδικα (open source) και επίσημες ανακοινώσεις.

Ο τελευταίος απολογισμός που έχει αναφερθεί από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είναι 1.270 άνθρωποι.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαεΐντ δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι τουλάχιστον 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ο λόγος για τη διαφορά στον αριθμό αυτό δεν είναι σαφής.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τους τουλάχιστον 104 ναυτικούς που, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου.

ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουλάχιστον 1.039 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι λιβανικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 100 εξ αυτών ήταν παιδιά.

ΙΡΑΚ - Τουλάχιστον 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Ένας αλλοδαπός, μέλος πληρώματος, σκοτώθηκε σε επίθεση σε τάνκερ κοντά σε ιρακινό λιμάνι, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια λιμένων.

ΙΣΡΑΗΛ

Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο όχημά του στις 22 Μαρτίου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το Ισραήλ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι δικές του δυνάμεις άνοιξαν πυρ και τα πυρά του πυροβολικού του εκτοξεύθηκαν υπό λάθος γωνία, σκοτώνοντας έναν αγρότη κοντά στα λιβανικά σύνορα. Το θύμα είναι ο πρώτος Ισραηλινός πολίτης που χάνει τη ζωή τους στη συνοριακή σύγκρουση που μαίνεται παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν.

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Ο θάνατος των έξι εξ αυτών επιβεβαιώθηκε όταν αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, ενώ επτά άλλοι σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

ΚΑΤΑΡ

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 22 Μαρτίου σε συντριβή ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ ύστερα από τεχνική βλάβη στη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες.

Εξ αυτών τέσσερις ήταν Καταριανοί στρατιώτες και τρεις Τούρκοι -ο ένας μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας Aselsan.

ΚΟΥΒΕΪΤ

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει έξι θανάτους, συμπεριλαμβανόμενων δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, δύο αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιωτών.

ΣΥΡΙΑ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

ΟΜΑΝ – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, στις 13 Μαρτίου σε πλήγμα με drone σε βιομηχανική ζώνη στην επαρχία Σόχαρ, στις πρώτες απώλειες εντός της χώρας, η οποία φιλοξενούσε τις συνομιλίες μέσω μεσολαβητών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ένας άνθρωπος είχε σκοτωθεί νωρίτερα όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά της Μασκάτ.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

ΓΑΛΛΙΑ

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ, όπου παρείχαν αντιτρομοκρατική εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

