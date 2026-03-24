Μάνφρεντ Βέμπερ: Τον τόνο στην AfD τον δίνουν οι νεοναζί

Για «αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση» και «μεγαλύτερη επιρροή των νεοναζί» κατηγόρησε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ και διαβεβαίωσε ότι η AfD «δεν έχει καμία επιρροή στις πολιτικές» της παράταξής του.

«Πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι πίσω από την τωρινή πρόσοψη της AfD, τον ρυθμό τον δίνουν οι νεοναζί γύρω από τον Μπγερν Χέκε. Αυτοί οι τύποι μισούν τις θεμελιώδεις αρχές μας για ελευθερία και δημοκρατία και υποστηρίζουν έναν άσκοπο εθνικισμό που έχει ήδη φέρει τόσα πολλά προβλήματα στην Ευρώπη» δήλωσε ο κ. Βέμπερ στις εφημερίδες του Ομίλου Βαυαρικών ΜΜΕ.

Ο Μπγερν Χέκε, επικεφαλής της AfD στην Θουριγγία και γνωστός για τις ιδιαίτερα ριζοσπαστικές συμπεριφορές του, έχει κατ' επανάληψη καταδικαστεί για χρήση απαγορευμένων ναζιστικών συνθημάτων. Επιπλέον, η τοπική κομματική οργάνωση της οποίας ηγείται έχει χαρακτηριστεί επισήμως «εξακριβωμένα ακροδεξιά» και βρίσκεται υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.

Ο κ. Βέμπερ απέρριψε επίσης την κριτική που δέχεται για συνεργασία με την AfD στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. «Το τείχος πυρός είναι σημαντικό και ισχύει. Η AfD αντιτίθεται σε όλα αυτά για τα οποία αγωνίζομαι πολιτικά», δήλωσε. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU (Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές) στο ευρωκοινοβούλιο συνεργάζεται με την AfD και άλλα ακροδεξιά κόμματα σε νομοσχέδια π.χ. για τη μετανάστευση.

«Η AfD δεν έχει καμία επιρροή στις πολιτικές μας ή στον σχηματισμό πλειοψηφιών στην Ευρώπη. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν και θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον», υποστήριξε ο Βαυαρός πολιτικός και, αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του πρωθυπουργού της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ για το θέμα, τόνισε ότι συμφωνεί μαζί τους. Ο κ. Μερτς είχε ασκήσει έντονη κριτική στη συνεργασία μεταξύ του ΕΛΚ και ακροδεξιών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της AfD, ενώ ο κ. Ζέντερ είχε δηλώσει έκπληκτος και ενοχλημένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

