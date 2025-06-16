Η σύγκρουση ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιδρομές που έπληξαν περισσότερους από 100 στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυραυλικών εγκαταστάσεων, και σκότωσαν ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και επιστήμονες. Η επίθεση αυτή πυροδότησε μια κλιμακούμενη σειρά ανταλλαγών πυρών, αυξάνοντας τους φόβους για έναν ευρύτερο, πιο επικίνδυνο περιφερειακό πόλεμο, σημειώνει ο Guardian.

Κατοικημένες περιοχές και στις δύο χώρες έχουν υποστεί θανατηφόρα πλήγματα από τότε που ξέσπασαν οι εχθροπραξίες. Μέχρι τη Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε ότι 224 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και 1.277 είχαν τραυματιστεί - ενώ επίσημες ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι 23 άμαχοι είχαν σκοτωθεί και περίπου 60 είχαν τραυματιστεί.

Η επιχείρηση του Ισραήλ περιελάμβανε πλήγματα στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ και στο Φορντόου, καθώς και σε μια εγκατάσταση μετατροπής ουρανίου στο Ισφαχάν.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ζημιές στον ηλεκτρικό υποσταθμό που τροφοδοτεί το εργοστάσιο και στην υπέργεια πιλοτική μονάδα εμπλουτισμού καυσίμων, η οποία φιλοξενεί εκατοντάδες φυγοκεντρικές μηχανές. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανέφερε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη φυσικής επίθεσης» σε υπόγειο τμήμα του εργοστασίου.

Τέσσερα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στο Ισφαχάν, ανέφερε ο ΙΑΕΑ τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ζημιές στο Fordow.

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει 120 ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνολικού αποθέματος του καθεστώτος, και δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει «πλήρη αεροπορική υπεροχή στον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη». Έχει επίσης πλήξει εγκαταστάσεις ανάπτυξης και παραγωγής πυραύλων. Οι ισχυρισμοί του είναι μη επαληθεύσιμοι, σύμφωνα με τον Guardian.

Επιπλέον, έχουν αναφερθεί πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις στην Μπιντ Κανέχ, την Κερμανσάχ και το Παρτσίν, καθώς και σε αεροδρόμια στη Μασχάντ, το Μεχραμπάντ και την Ταμπρίζ, όπου έχουν επίσης πληγεί πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ έχει πλήξει ενεργειακούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας φυσικού αερίου στο South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, δεξαμενές αποθήκευσης στο Ρέι, νότια της Τεχεράνης, καθώς και μια αποθήκη καυσίμων στο Σαχράν στα βόρεια της πρωτεύουσας.

Βομβαρδισμοί

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την ιρανική πρωτεύουσα από την Παρασκευή και δήλωσε ότι μόνο το βράδυ του Σαββάτου έβαλε στο στόχαστρο 80 τοποθεσίες στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας.

Αρκετά κτίρια κατοικιών έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανομένων συγκροτημάτων για στρατιωτικούς διοικητές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μεγάλο μέρος του ανώτερου κλιμακίου της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Τι έχει πλήξει το Ιράν

Ιρανικοί πύραυλοι έχουν πλήξει ισραηλινές τοποθεσίες όπως το Τελ Αβίβ, το Bat Yam, τη Χάιφα, το Rehovot, το Bnei Brak, την Petah Tikva και την Tamra.

Οι ισραηλινοί περιορισμοί στην υποβολή εκθέσεων περιορίζουν τη δυνατότητα να εκτιμηθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές σε στρατηγικές τοποθεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.