Σύμπνοια Κύπρου–Γερμανίας για αποκλιμάκωση

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, και ο Γερμανός ομόλογός του, Γιόχαν Βάντεφουλ, πραγματοποίησαν σήμερα σύντομη αλλά ουσιαστική συνάντηση στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο ενεργού ρόλου της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην περιοχή.

Κοινή ευρωπαϊκή γραμμή ενόψει κρίσιμων εξελίξεων

Η επίσκεψη του κ. Βάντεφουλ στην Κύπρο, αμέσως μετά την περιοδεία του σε χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζει τη σημασία της κυπριακής θέσης ως βασικού διαμεσολαβητή. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στη διατήρηση ενιαίας στάσης πριν το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, την ώρα που εξετάζονται πρακτικά ζητήματα όπως ο ενδεχόμενος επαναπατρισμός ευρωπαίων πολιτών μέσω κυπριακού εδάφους, αν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για άμεση εκτόνωση

Σε δηλώσεις του, ο Γερμανός ΥΠΕΞ περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας πως «όποιος στέκεται στην ακτή αυτής της χώρας μπορεί να δει τους πυραύλους και τις εκρήξεις στην άλλη πλευρά». Παρά τη σοβαρότητα και την ανάγκη αποτροπής κλιμάκωσης, ο κ. Βάντεφουλ εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με την ταχεία εκτόνωση της κατάστασης, τονίζοντας: «η Ευρώπη πρέπει να είναι εκεί αν προκύψει ευκαιρία διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν προβλέπουμε ότι αυτό θα συμβεί άμεσα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ιράν, το οποίο κάλεσε να αναλάβει αξιόπιστη δέσμευση εγκαταλείποντας κάθε στρατιωτική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας, τονίζοντας πως μόνο τότε μπορεί να διαφανεί λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπό τη σκιά του ενδεχόμενου επαναπατρισμού πολιτών

Η συνάντηση, επίσης, επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο εκκένωσης πολιτών ευρωπαϊκών χωρών μέσω Κύπρου, ως απάντηση στην επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Κόμπος επιβεβαίωσε πως υπάρχουν ήδη ενεργά αιτήματα από χώρες όπως η Σλοβακία και η Πορτογαλία για επαναπατρισμό πολιτών από το Ισραήλ μέσω κυπριακού εδάφους. Στο ίδιο πλαίσιο, διευκρίνισε ότι δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα από τη Γερμανία, παρά τη σχετική προκαταρκτική συζήτηση. Σύμφωνα με κυπριακές πηγές, περίπου 4.000 Γερμανοί υπήκοοι παραμένουν στο Ισραήλ, χωρίς δυνατότητα άμεσης αναχώρησης λόγω του κλεισίματος του εναερίου χώρου.

