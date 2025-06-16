Μελόνι: Προωθεί κοινή πρωτοβουλία G7 για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, η οποία πραγματοποιείται στην Αλμπέρτα του Καναδά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εργάζεται υπέρ μιας κοινής πρωτοβουλίας με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η προσπάθεια αυτή της Μελόνι δείχνει να στηρίζεται από σειρά εταίρων και ότι ο πρώτος στόχος είναι να υπάρξει στενός συντονισμός των ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στη διάσκεψη ώστε, στη συνέχεια, να διευρυνθεί η όλη συζήτηση και στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

