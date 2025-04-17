Γάζα: Στους 37 οι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές με εκτοπισμένους

Νέα ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιους σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 35 εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή πολιτική προστασία.

Ο ισραηλινός στρατός, που δεν σχολίασε άμεσα τα πλήγματα, έχει εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και έχει διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, από τότε που ξεκίνησε και πάλι την επίθεσή του εκεί στις 18 Μαρτίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά ότι η αυξημένη στρατιωτική πίεση θα αναγκάσει τη Χαμάς να παραδώσει τους ομήρους που απήγαγε κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Η επίθεση αυτή πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου το Ισραήλ εξαπέλυσε σε αντίποινα επίθεση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό της πλειονότητας των 2,4 εκατ. κατοίκων της λωρίδας της Γάζας, καθώς και ανθρωπιστική καταστροφή.

«Τουλάχιστον 16 μάρτυρες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, και 23 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν, από άμεσο πλήγμα με δύο ισραηλινούς πυραύλους σε σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένες οικογένειες στην περιοχή της Αλ-Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις», στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διασωστών, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Άλλο πλήγμα σε σκηνή με εκτοπισμένους προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων «κυρίως γυναικών και παιδιών» και τον τραυματισμό 13 άλλων στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένας πατέρας και το παιδί του σκοτώθηκαν επίσης και 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τρίτο πλήγμα σε άλλη σκηνή με εκτοπισμένους, επίσης στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, δήλωσε ο ίδιος.

Σε πλήγμα σε αυτοσχέδιο καταυλισμό στην Τζαμπάλια (βόρεια), σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά μέλη της ίδιας οικογένειας, δήλωσε η πολιτική προστασία σε ανακοίνωση. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι σε καταυλισμό της ίδιας πόλης. Δύο ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού πυροβολικού στη συνοικία Σουτζιάγια της Πόλης της Γάζας.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν σκηνές να φλέγονται στην περιοχή της Αλ-Μαουάσι ύστερα από τα πλήγματα και μέλη της πολιτικής προστασίας να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.

«Ήμασταν στη σκηνή μας και ξαφνικά βλέπουμε ένα κόκκινο φως. Μετά έγινε έκρηξη στις σκηνές και ξέσπασε φωτιά. Τα πάντα εξερράγησαν. Τρέξαμε στη θάλασσα και από εκεί είδαμε τη φωτιά να εξαπλώνεται από τη μία σκηνή στην άλλη. Παιδιά διαμελίστηκαν! Για ποια ανθρωπιά μιλούν;», δήλωσε η Ίσραα Αμπουλρούς, που έχει εκτοπιστεί στο Μαουάσι.

