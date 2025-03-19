Φον ντερ Λάιεν: Ανησυχητική η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης από τις τουρκικές αρχές είναι «βαθιά ανησυχητική», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Επιτροπής ρωτήθηκε για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

«Θεωρούμε ότι η σύλληψη του δημάρχου είναι βαθιά ανησυχητική. Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία πρέπει να υποστηρίξει τις δημοκρατικές αξίες, ιδιαίτερα τα δικαιώματα των εκλεγμένων αξιωματούχων. Θέλουμε λοιπόν η Τουρκία να παραμείνει προσηλωμένη στην Ευρώπη, αλλά αυτό απαιτεί ξεκάθαρη δέσμευση σε δημοκρατικούς κανόνες και πρακτικές, και είναι βασικό να σέβεται η Τουρκία αυτές τις θεμελιώδεις αρχές», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.