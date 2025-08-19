Ποιος έντυσε τον Ζελένσκι για τον Λευκό Οίκο

Όταν ο Ουκρανός σχεδιαστής Βίκτορ Ανισίμοφ έδειξε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα νέο μαύρο κοστούμι την περασμένη Παρασκευή, υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια. Ένα άνοιγμα στο πίσω μέρος, που το έφερνε πιο κοντά σε ένα πολιτικό κοστούμι, σε σύγκριση με τις στρατιωτικές στολές που προτιμά ο πρόεδρος καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτές είναι οι ελπίδες μας για την ειρήνη», είπε ο Ανισίμοφ στο Reuters για την τροποποίηση. «Σκεφτήκαμε ότι αν προσθέσουμε κάτι διακριτικό σε αυτήν την εικόνα, κάτι από την πολιτική ένδυση στη στολή του, τότε θα είναι σαν γούρι».

Τη Δευτέρα, το «γούρι» λειτούργησε για να δημιουργήσει μια θερμή ατμόσφαιρα στη συνάντηση του Λευκού Οίκου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά μετά την άφιξη του Ζελένσκι, ο Τραμπ τον συνεχάρη για το κοστούμι του.

Η σκούρα στρατιωτικού τύπου ενδυμασία του Ζελένσκι ήταν ένα από τα πράγματα που είχε επικρίνει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όταν ο Ουκρανός ηγέτης είχε δεχτεί δημόσια επίπληξη.

Ο Ανισίμοφ, 61 ετών, από τη βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ, είπε ότι παρακολουθούσε βίντεο εκείνης της συνάντησης και ένιωθε τα «χτυπήματα». Τα εξέλαβε ως αιχμές εναντίον των Ουκρανών πολιτών, όχι μόνο του Ζελένσκι.

«Υπήρχε μια ελαφρά αίσθηση απόγνωσης, γιατί δεν καταλαβαίνουν πώς αναπνέουμε, πώς ζούμε», είπε.

Ένας δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, που τον Φεβρουάριο είχε ρωτήσει τον Ζελένσκι γιατί δεν φορούσε κοστούμι, τον επαίνεσε τη Δευτέρα για την εμφάνισή του, λέγοντας: «Δείχνετε καταπληκτικός με αυτό το κοστούμι».

Ο Ανισίμοφ είπε ότι αυτή τη φορά δεν περίμενε ούτε επικρίσεις ούτε επαίνους, αλλά ήθελε να διασφαλίσει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα έδειχνε αξιοπρεπής.

«Άλλοτε σε επαινούν, άλλοτε σε μαλώνουν. Αν κερδίσουμε, και θα κερδίσουμε, τότε δεν θα έχει σημασία ποιανού ήταν το κοστούμι», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδύματα, συχνά με πουκάμισα χωρίς γιακά και βαριές μπότες, για να δείξει αλληλεγγύη στα ουκρανικά στρατεύματα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Σε αυτή τη στιγμή, εσωτερικά, όλοι αλλάξαμε, όλα άλλαξαν, η ζωή άλλαξε. Ήταν ένα σημείο χωρίς επιστροφή», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη σε ουκρανικό μέσο έναν χρόνο αργότερα.

Το μαύρο κοστούμι που φορέθηκε τη Δευτέρα είχε παρουσιαστεί αρχικά, μαζί με μια πανομοιότυπη navy εκδοχή, ως πρόταση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου.

Ενώ η ομάδα συζητούσε τις λεπτομέρειες για το σκίσιμο στο πίσω μέρος, ο Ανισίμοφ το πήρε πίσω για διορθώσεις την Παρασκευή. Πριν προλάβει καν να κάνει τις αλλαγές στα μανίκια, το τηλέφωνο χτύπησε με ένα επείγον αίτημα από την προεδρική διοίκηση το Σάββατο, ο πρόεδρος χρειαζόταν το κοστούμι για το ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ανίσιμοφ είχε αναλάβει να αλλάξει το στυλ του προέδρου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο τότε κωμικός Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η ομάδα του «Kvartal 95» προσπάθησαν να εδραιώσουν την παρουσία τους στις ουκρανικές οθόνες, μετά την πρώτη τους επιτυχία σε διαγωνισμούς κωμωδίας.

Η διαδικασία ήταν σταδιακή: τα μαύρα t-shirts έδωσαν τη θέση τους σε λευκά πουκάμισα με γραβάτες και στη συνέχεια σε κοστούμια, τα οποία φορούσε η ομάδα κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

Ο Ανισίμοφ είπε ότι είχε να ακούσει από τον Ζελένσκι για περισσότερα από πέντε χρόνια, όταν ένας κοινός τους γνωστός από την προηγούμενη «μεταμόρφωση» τον προσέγγισε τον Ιανουάριο. Τότε γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί μια capsule συλλογή για τον πρόεδρο.

Ο Ανίσιμοφ ανέφερε ότι πήρε ως σημείο έμπνευσης τη στρατιωτική στολή, ώστε να εξασφαλίσει τη λειτουργικότητα και την ευελιξία όλων των κομματιών της συλλογής.

«Δεν μπορώ να πω ότι ράψαμε (ένα κοστούμι) ειδικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ή για μια σημαντική συζήτηση με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Το κοστούμι είναι απλώς ένα κοστούμι», είπε, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι διαθέτει περίπου πέντε σακάκια που μοιάζουν μεταξύ τους με μικρές διαφοροποιήσεις.

Από τότε, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει φορέσει τις δημιουργίες του Ανισίμοφ στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, δύο περιστάσεις που βοήθησαν να έρθουν πιο κοντά οι ΗΠΑ και η Ουκρανία μετά τη δημόσια ρήξη του Φεβρουαρίου.



