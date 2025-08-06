Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την οργή του για τις κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία ζητώντας επίμονα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και από τις δύο πλευρές. Η αυξανόμενη ωστόσο απογοήτευσή του δεν φαίνεται να έχει αντίκτυπο στη στρατηγική της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των drones και των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν προς την Ουκρανία από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με ανάλυση του BBC Verify. Οι επιθέσεις είχαν ήδη αυξηθεί υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2024, αλλά υπήρξε μια απότομη αύξηση μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ τον Νοέμβριο. Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, οι καταγεγραμμένες αεροπορικές επιθέσεις από τη Μόσχα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα του πολέμου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ δεσμευόταν στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις να τερματίσει τις μάχες σε μόλις μία ημέρα, εάν επέστρεφε στην εξουσία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, ισχυρίστηκε ότι η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν είχε αναλάβει το αξίωμα ένας πρόεδρος που το Κρεμλίνο «σεβόταν». Ωστόσο, στις προσπάθειές του να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς από επικριτές του ότι ευνοεί τη Ρωσία, και η κυβέρνησή του έχει αναστείλει τις παραδόσεις πυρομαχικών αεράμυνας και άλλων στρατιωτικών προμηθειών στην Ουκρανία σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις.

Οι αναστολές όπλων - που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο και τον Ιούλιο από τον Τραμπ και έκτοτε ανακλήθηκαν - ήρθαν καθώς η Ρωσία αύξησε σταθερά την παραγωγή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 66% τον τελευταίο χρόνο.

Τα δεδομένα που εξέτασε το BBC Verify - βασισμένα σε καθημερινές αναφορές περιστατικών που εκδίδονται από την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία - έδειξαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε 27.158 πυρομαχικά μεταξύ 20 Ιανουαρίου - όταν ξεκίνησε η προεδρία του Τραμπ - και 19 Ιουλίου, σε σύγκριση με 11.614 κατά τους τελευταίους έξι μήνες της θητείας του Μπάιντεν.

Τις πρώτες εβδομάδες της νέας κυβέρνησης, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε μια σειρά από θερμές δηλώσεις που φαινομενικά είχαν ως στόχο να προσελκύσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια διευθέτηση της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία μειώθηκαν για λίγο σε σύγκριση με τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης Μπάιντεν. Αλλά μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν Αμερικανοί διπλωμάτες με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για τη σύνοδο κορυφής στο Ριάντ, οι επιθέσεις είχαν αρχίσει να αυξάνονται ξανά.

Οι συνομιλίες, τις οποίες ο Ρούμπιο χαρακτήρισε ως σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου, ακολουθήθηκαν από διαμεσολαβούμενες συζητήσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Τουρκία.

Οι επιθέσεις κορυφώθηκαν στις αρχές του περασμένου μήνα, όταν η Μόσχα εκτόξευσε 748 drones και πυραύλους προς την Ουκρανία στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας. Στις 25 Μαΐου, η Ρωσία εξαπέλυσε το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μπαράζ επιθέσεων, ωθώντας τον Τραμπ να ρωτήσει θυμωμένα: «Τι στο καλό του συνέβη [Πούτιν];» Έκτοτε, η Ρωσία έχει ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό αναφερόμενων εκτοξεύσεων σε 14 περιπτώσεις.

Ο αριθμός των ρωσικών πυρομαχικών που διαπερνούν την ουκρανική αεράμυνα φαίνεται να αυξάνεται, με τις εκρήξεις γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο να γίνονται καθημερινότητα για τους κατοίκους της πόλης.

«Ευάλωτη» η Ουκρανία σε αεροπορικές επιθέσεις

Ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, ανώτερος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, δήλωσε στο BBC Verify ότι η απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τις προμήθειες όπλων σε δύο περιπτώσεις και η ευρύτερη προσέγγισή του στις σχέσεις με τη Ρωσία μπορεί να έπεισαν το Κρεμλίνο ότι είχε την ελευθερία να αυξήσει τις επιθέσεις.

«Είναι σαφές ότι ο Πούτιν αισθάνεται ότι ενθαρρύνεται από την αδυναμία του Τραμπ και έχει αυξήσει την άγρια επίθεσή του στον ουκρανικό λαό, επιτιθέμενος επανειλημμένα σε νοσοκομεία και μαιευτήρια, στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλους πολιτικούς χώρους», είπε.

Οι αυξανόμενες επιθέσεις έχουν εντείνει τις εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να στείλουν νέες προμήθειες αντιαεροπορικών συστοιχιών Patriot στην Ουκρανία.

Ο Τζάστιν Μπρονκ, αναλυτής που επικεντρώνεται στον ρωσικό στρατό στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ενωμένων Υπηρεσιών (RUSI), δήλωσε ότι οι περιορισμοί στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού που επέβαλε ο Λευκός Οίκος έχουν καταστήσει την Ουκρανία «ευάλωτη» σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή πυραύλων και των λεγόμενων «καμικάζι» drones, όπως το Geran-2. Ο Μπρονκ δήλωσε ακόμη ότι τα αυξημένα αποθέματα της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τις «σημαντικές μειώσεις» στην προμήθεια αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης, ενθάρρυναν τη Μόσχα να κλιμακώσει την αεροπορική της εκστρατεία.

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) δήλωσε πρόσφατα στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης ότι η Ρωσία παράγει πλέον έως και 85 βαλλιστικούς πυραύλους ανά μήνα, από 44 τον Απρίλιο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία παράγει 170 drones Geran την ημέρα, έχοντας δημιουργήσει μια τεράστια μονάδα παραγωγής στην Αλαμπάγκα, στα νότια της χώρας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη ρωσική στρατιωτική τηλεόραση, ο διευθυντής της εγκατάστασης, Τιμούρ Σαγκιβαλέγιεφ, καυχήθηκε ότι η Αλαμπούγκα είχε γίνει «το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κόσμο», προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοί του παρήγαγαν εννέα φορές περισσότερες μονάδες από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Ο γερουσιαστής Κουνς προειδοποίησε ότι η αύξηση της παραγωγής σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να καταστήσει σαφές ότι δεν προετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη σύγκρουση, όπως έχουν απειλήσει ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω «αυξανόμενης βοήθειας για την ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να καταστήσει σαφές στη Ρωσία ότι «δεν μπορεί απλώς να προσπαθήσει να επιβιώσει περισσότερο από τη Δύση».

«Για να το κάνει αυτό, πρέπει να διατηρήσει μια συνεπή και αδιάλειπτη θέση για τον πόλεμο» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

