Συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο έχει στο Κρεμλίνο ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, δύο ημέρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε ειρήνη στην Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

Ο Γουίτκοφ έφτασε στη Μόσχα σε μια αποστολή της τελευταίας στιγμής για να επιδιώξει μια σημαντική πρόοδο στον πόλεμο των 3,5 ετών που ξεκίνησε με την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας. Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε ένα σύντομο απόσπασμα όπου Πούτιν και Γουίτκοφ δίνουν τα χέρια στην έναρξη της συνάντησής τους.

🚨⚡️ BREAKING:



President Putin officially meets with US envoy Witkoff at the Kremlin pic.twitter.com/0PQ58JiLd9 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 6, 2025

Ο Τραμπ, ολοένα και πιο απογοητευμένος από τον Πούτιν για την έλλειψη προόδου προς την ειρήνη, απείλησε να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ασκεί ιδιαίτερη πίεση στην Ινδία, η οποία μαζί με την Κίνα αποτελούν μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Το Κρεμλίνο απαντά ότι οι απειλές σε τρίτες χώρες είναι παράνομες.

Δεν ήταν σαφές τι θα μπορούσε να προσφέρει η Ρωσία στον Γουίτκοφ προκειμένου να αποτρέψει την απειλή του Τραμπ.

Το Bloomberg και το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Bell ανέφεραν ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να προτείνει μορατόριουμ στις αεροπορικές επιθέσεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία - μια ιδέα που αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πούτιν.

Μια τέτοια κίνηση, εάν συμφωνηθεί, θα υπολείπεται κατά πολύ της πλήρους και άμεσης εκεχειρίας που επιδιώκουν η Ουκρανία και οι ΗΠΑ εδώ και μήνες. Αλλά θα προσφέρει κάποια ανακούφιση και στις δύο πλευρές.

Από τότε που οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες τον Μάιο, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει τις βαρύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 72 ανθρώπους μόνο στην πρωτεύουσα Κίεβο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα τις ρωσικές επιθέσεις «αηδιαστικές».

Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου.

Ο Αντρίι Γερμάκ, αρχηγός του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι απαιτείται πλήρης εκεχειρία και σύνοδος κορυφής ηγετών. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και προς το παρόν αυτό βαρύνει τη Ρωσία», δημοσίευσε στο Telegram.\

«Τελευταία προσπάθεια»

Τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Reuters πως είναι απίθανο ο Πούτιν να υποκύψει στο τελεσίγραφο του Τραμπ, αφενός επειδή πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο και αφετέρου επειδή οι στρατιωτικοί του στόχοι υπερισχύουν της επιθυμίας του να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Η επίσκεψη του Ουίτκοφ είναι μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που θα σώσει το κύρος και για τις δύο πλευρές. Δεν νομίζω, ωστόσο, ότι θα υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των δύο» δήλωσε ο Γκέρχαρντ Μάνγκοτ, Αυστριακός αναλυτής και μέλος ομάδας δυτικών ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων που έχουν συναντηθεί τακτικά με τον Πούτιν όλα αυτά τα χρόνια.

«Η Ρωσία θα επιμείνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία, αλλά μόνο υπό τους όρους που έχει διαμορφώσει τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια» είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Ο Τραμπ θα πιεστεί να κάνει αυτό που έχει ανακοινώσει - να αυξήσει τους δασμούς για όλες τις χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και πιθανώς και ουράνιο, από τη Ρωσία».

Οι ρωσικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο Πούτιν ήταν σκεπτικός ως προς το αν οι περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ θα είχαν μεγάλο αντίκτυπο μετά από διαδοχικά κύματα οικονομικών κυρώσεων κατά τη διάρκεια 3,5 ετών πολέμου.

Οι όροι του Πούτιν για ειρήνη περιλαμβάνουν μια νομική δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, την ουκρανική ουδετερότητα, την προστασία των ρωσόφωνων και την αποδοχή των εδαφικών κερδών της Ρωσίας στον πόλεμο, ανέφεραν ρωσικές πηγές.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την κυριαρχία της Ρωσίας στις κατακτημένες περιοχές της και ότι το Κίεβο διατηρεί το κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίσει εάν θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

