Βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε στη Δρέσδη

Μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης της Δρέσδης στην ανατολική Γερμανία εκκενώθηκε σήμερα το πρωί ώστε να εξουδετερωθεί βόμβα του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, η οποία ανακαλύφθηκε χθες, Τρίτη, στη διάρκεια εργασιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου 17.000 άνθρωποι κλήθηκαν νωρίς το πρωί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στην πόλη αυτή που φέρει το προσωνύμιο «η Φλωρεντία του Έλβα» και είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από συμμαχικό βομβαρδισμό το Φεβρουάριο 1945.

Στην πολύ τουριστική συνοικία που εκκενώθηκε βρίσκεται η εκκλησία Frauenkirche, ένας προτεσταντικός ναός που οικοδομήθηκε το 18ο αιώνα και από τον οποίο επί πενήντα χρόνια απέμεναν μόνο ερείπια μετά τον βομβαρδισμό του, πριν ανοικοδομηθεί πέτρα την πέτρα μερικά χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας.

Η βρετανική βόμβα, που προκάλεσε την εκκένωση της συνοικίας, ζυγίζει 250 κιλά και ανακαλύφθηκε χθες στη διάρκεια των εργασιών που διεξάγονται μετά την κατάρρευση στον Έλβα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, της γέφυρας Καρόλα, ενός από τους κύριους άξονες αυτής της παλιάς πόλης στην οποία είχαν την έδρα τους οι βασιλιάδες της Σαξονίας.

Στη Γερμανία, που την άνοιξη τίμησε τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές βόμβες που δεν έχουν εκραγεί και ανακαλύπτονται τακτικά σε εργοτάξια.

Τον περασμένο Ιανουάριο, περίπου 10.000 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους στη Δρέσδη μετά την ανακάλυψη άλλης βόμβας στην ίδια τοποθεσία.

Τον Ιούνιο, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους στην Κολωνία, μετά την ανακάλυψη τριών βομβών από την ίδια περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

