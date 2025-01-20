Ποιος είναι ο μισθός του προέδρου των ΗΠΑ

Το να είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ίσως είναι η πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο, αλλά πόσα λεφτά βγάζει ο πλανητάρχης;

Πολλοί μπορεί να θεωρούν πως ο μισθός του προέδρου προέδρου ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια, ωστόσο αυτό δεν ισχύει. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ είναι δημόσιοι υπάλληλοι και έτσι, καθώς οι φορολογούμενοι τους πληρώνουν για τη δουλειά τους, πρέπει να δίνουν αξία στα χρήματά τους.

Σύμφωνα με το BBC, o μισθός του προέδρου των ΗΠΑ ανέρχεται σε 400.000 δολάρια το χρόνο, ενώ με τα μισά περίπου αμείβεται ο αντιπρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εισέπραττε τον μισθό του, αλλά τον έδινε κάθε τρίμηνο σε διαφορετική υπηρεσία.

Πάντως, με περιουσία που αγγίζει τα 7 δις, σύμφωνα με το Forbes, ο Ρεπουμπλικανός παραμένει ο πλουσιότερος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ποιες έξτρα παροχές έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο μισθός του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 400.000 δολάρια.

Τα επιδόματα που λαμβάνει έξτρα είναι 50.000 δολάρια το χρόνο για έξοδα όπως ρούχα.

Παράλληλα, 19.000 δολάρια είναι για διασκέδαση, 100.000 δολάρια για τις εργασίες στον Λευκό Οίκο κατά την μετακόμιση.

Επίσης, εκτός από την κατοικία, στον πρόεδρο παρέχονται εργαζόμενοι, μάγειρες, κηπουροί και οικιακοί βοηθοί.

Ακόμη, ο πρόεδρος έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν ταξίδια με προεδρική λιμουζίνα, το ελικόπτερο πεζοναυτών και το Air Force One.

Επίσης, έχει μη φορολογητέα έξοδα ταξιδιού που φτάνουν τα 100.000 δολάρια το χρόνο.

Πώς διαμορφώθηκε ο μισθός του προέδρου ανά τα χρόνια

Από το 1789, όταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, μόνο πέντε φορές αναπροσαρμόστηκε ο μισθός του πλανητάρχη.

Στην αρχή ήταν 25.000 δολάρια, ενώ σήμερα το ποσό αυτό αξίζει περίπου τα 895.700 δολάρια, συνολικά.

Ο λόγος που αυξήθηκε ο μισθός είναι για να διασφαλιστεί πως οι πρόεδροι δεν θα είναι ευαίσθητοι στη διαφθορά.

Η τελευταία φορά που αυξήθηκε ο προεδρικός μισθός ήταν το 2001, όταν το Κογκρέσο τον διπλασίασε από 200.000 σε 400.000 δολάρια.

Ο μισθός διαμορφώθηκε ως εξής:

1789: $25,000

1873: $50,000

1909: $75,000

1949: $100,000

1969: $200,000

2001: $400,000

Όταν ο πρόεδρος φύγει από το αξίωμα, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να τον πληρώνει μέχρι να πεθάνει. Θα εξακολουθεί να εισπράττει περίπου 244.000 δολάρια ετησίως, συν ασφάλεια, υγειονομική κάλυψη και πληρωμένα τα επίσημα ταξίδια του.

