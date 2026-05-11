Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θετικός στον χανταϊό Αμερικανός επιβάτης του Hondius - Επαναπατρίζεται στις ΗΠΑ

«Ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων» δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Hondius

Ένας από τους αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ βρέθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Οκτώ άτομα που δεν βρίσκονται πλέον στο MV Hondius έχουν αρρωστήσει, σύμφωνα με ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από την Παρασκευή, με έξι από αυτούς να επιβεβαιώνεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι αρχές της Αυστραλίας θα ναυλώσουν αεροσκάφος προκειμένου να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius οι πολίτες της χώρας που επιβαίνουν σε αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν.

«Αυτό θα γίνει μέσω μιας υποστηριζόμενης από την αυστραλιανή κυβέρνηση πτήση και αναμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σύντομα στην Αυστραλία», δήλωσε ο Γουάτ σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικοποιούνται οι προετοιμασίες για την καραντίνα» των επιβατών, πρόσθεσε.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους επιβάτες του MV Hondius που επιστρέφουν στην Αυστραλία έχουν αρρωστήσει ή εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού.

Από την πλευρά της η υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας της Νέας Ζηλανδίας Κορίνα Γκρέι ανέφερε σήμερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μέτρα καραντίνας, εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, Ισπανία και Γαλλία έχουν απομακρύνει τους πολίτες τους από το MV Hondius, το οποίο είναι αγκυροβολημένο κοντά στην Τενερίφη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μεταφέρουν επίσης πίσω στις πατρίδες τους υπηκόους που επέβαιναν στο πλοίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χανταϊός ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark