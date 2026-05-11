Ένας από τους αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ βρέθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

HHS through @ASPRgov and @CDCgov is supporting @StateDept in the repatriation of 17 American citizens from the MV Hondius cruise ship affected by the Andes variant of hantavirus.



All 17 are currently en route via @StateDept airlift to the United States, with two of the… — HHS (@HHSGov) May 11, 2026

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Οκτώ άτομα που δεν βρίσκονται πλέον στο MV Hondius έχουν αρρωστήσει, σύμφωνα με ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από την Παρασκευή, με έξι από αυτούς να επιβεβαιώνεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι αρχές της Αυστραλίας θα ναυλώσουν αεροσκάφος προκειμένου να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius οι πολίτες της χώρας που επιβαίνουν σε αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν.

«Αυτό θα γίνει μέσω μιας υποστηριζόμενης από την αυστραλιανή κυβέρνηση πτήση και αναμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σύντομα στην Αυστραλία», δήλωσε ο Γουάτ σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικοποιούνται οι προετοιμασίες για την καραντίνα» των επιβατών, πρόσθεσε.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους επιβάτες του MV Hondius που επιστρέφουν στην Αυστραλία έχουν αρρωστήσει ή εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού.

Από την πλευρά της η υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας της Νέας Ζηλανδίας Κορίνα Γκρέι ανέφερε σήμερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μέτρα καραντίνας, εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, Ισπανία και Γαλλία έχουν απομακρύνει τους πολίτες τους από το MV Hondius, το οποίο είναι αγκυροβολημένο κοντά στην Τενερίφη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μεταφέρουν επίσης πίσω στις πατρίδες τους υπηκόους που επέβαιναν στο πλοίο.

Πηγή: skai.gr

