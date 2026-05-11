Ο Αρούν Μάινι (Arun Maini), πιο γνωστός με το διαδικτυακό του ψευδώνυμο «Mrwhosetheboss», είναι ένας από τους πιο διάσημους YouTubers που ασχολούνται με τεχνολογικά θέματα με πάνω από 22 εκατομμύρια συνδρομητές.



Ένα μεγάλο μέρος της ζωής του μοιράζεται στα κοινωνικά δίκτυα, είτε μέσω των βίντεό του στο YouTube είτε μέσω αναρτήσεων από τα ταξίδια του στο Instagram, αλλά υπάρχει μια τραυματική εμπειρία που έζησε και τον στιγμάτισε, την οποία δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν.

Ο ινδικής καταγωγής Βρετανός YouTuber έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στον σάιτ Dexerto, μοιράστηκε την περιπέτειά του από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

Ο Μάινι συνήψε συνεργασία για να καλύψει ένα «στάδιο υψηλής τεχνολογίας» στις ΗΠΑ, αλλά τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο λίγο πριν προλάβει να συναντήσει την ομάδα που τον περίμενε.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί της Προστασίας των Συνόρων τον οδήγησαν σε μια αίθουσα, όπου άρχισαν να τον ρωτούν για τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ και τον λόγο του ταξιδιού του.

«Άρχισαν να μου κάνουν όλο και περισσότερες ερωτήσεις, να ψάχνουν βαθιά το θέμα», μας είπε. «Η κατάσταση άρχισε να γίνεται πολύ τεταμένη. Άρχισαν να με κατηγορούν, σαν να έκλεβα χρήματα από τις ΗΠΑ ή κάτι τέτοιο. Και τελικά, με οδήγησαν σε μια πιο απομονωμένη αίθουσα».

Ο Μάινι τόνισε ότι αυτό το δωμάτιο ήταν γεμάτο με πυροβόλα όπλα και ένοπλους φρουρούς. Συνοδεύτηκε σε ένα κελί, όπου τον ανάγκασαν να βγάλει όλα του τα ρούχα και να υποβληθεί σε σωματική έρευνα.

«Με οδήγησαν σε ένα κελί, μου έβγαλαν όλα τα ρούχα και με ψάχνανε με κάθε τρόπο... Ας πούμε απλά ότι ήταν κάτι πολύ προσβλητικό. Μετά με άφησαν να ξαναβάλω τα ρούχα μου. Έπρεπε μάλιστα να βγάλω και τα κορδόνια των παπουτσιών μου» διηγείται ο 30χρονος Βρετανός.

«Εξακολουθούσαν να μην μου δίνουν πίσω το κινητό μου. Ήμουν κλεισμένος σε αυτό το κελί. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν, η οικογένειά μου δεν είχε ιδέα πού βρισκόμουν. …υπήρχαν ύποπτοι τύποι εκεί μαζί μου. Καθόμουν εκεί και αναρωτιόμουν: “Τι έκανα λάθος;”»

Τελικά οι αμερικανικές αρχές τον έστειλαν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο του 26 ώρες αργότερα. Έμεινε «τραυματισμένος» ψυχολογικά, και ανίκανος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να γυρίσει το βίντεο, χάνοντας τελικά 300.000 δολάρια. Όσο για τον λόγο της έρευνας; Ο Μάινι δήλωσε ότι δεν πετούσε με τη σωστή βίζα για το ταξίδι του.

Τώρα, δηλώνει ότι κάθε φορά που ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγείται πάντα σε μια αίθουσα ανακρίσεων, αναφέροντας ότι υπάρχει ένα «στίγμα» στο μητρώο του λόγω του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

