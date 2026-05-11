Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είναι «πιστοί» στις πολιτικές του και ειδικότερα να μην θίξουν το προεδρικό διάταγμά του για το δίκαιο του εδάφους, που αφορά την αυτόματη απόκτηση υπηκοότητας σε παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προεξόφλησε ότι το δικαστήριο θα αποφανθεί εναντίον των ΗΠΑ όσον αφορά την απόκτηση υπηκοότητας με τη γέννηση, χαρακτηρίζοντας την πολιτική αυτή ως «μη βιώσιμη, επικίνδυνη και απίστευτα δαπανηρή καταστροφή».

Επιπλέον, επέκρινε την ακύρωση των τελωνειακών δασμών που είχε επιβάλει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απαίτησε χθες από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είναι πιστοί στις πολιτικές του, ζητώντας να μην ακυρωθεί το προεδρικό του διάταγμα για την κατάργηση του λεγόμενου «δικαίου του εδάφους», δηλαδή της αυτόματης απόκτησης υπηκοότητας για όσα παιδιά γεννιούνται στις ΗΠΑ. Παράλληλα, επέκρινε την πρόσφατη ακύρωση των τελωνειακών δασμών του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ρεπουμπλικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, το Ανώτατο Δικαστήριο «θα αποφανθεί εναντίον μας όσον αφορά την απόκτηση υπηκοότητας με τη γέννηση, κάνοντάς μας τη μόνη χώρα του κόσμου όπου ασκείται αυτή η μη βιώσιμη, επικίνδυνη και απίστευτα δαπανηρή (πολιτική) καταστροφή».

Ο ίδιος τόνισε: «Δεν θέλω πίστη, αλλά θέλω και περιμένω να είναι πιστοί στη χώρα μας».

Την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει ότι όσα παιδιά γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα δεν θα αποκτούν πλέον αυτόματα την υπηκοότητα. Το συγκεκριμένο διάταγμα έρχεται σε αντίθεση με τη 14η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία καθιερώνει αυτή την αρχή.

Όλες οι κατώτερες βαθμίδες της αμερικανικής δικαιοσύνης που εξέτασαν προσφυγές έκριναν το διάταγμα παράνομο. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι το μέτρο έχει στόχο να σταματήσει αυτό που χαρακτηρίζει «πρόσκληση» σε μετανάστες να έρθουν στις ΗΠΑ, εντάσσοντάς το στην ευρύτερη πολιτική του για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η παρουσία Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο και οι αντιδράσεις

Στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ παρέστη προσωπικά σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το συγκεκριμένο ζήτημα, μια κίνηση που θεωρείται άνευ προηγουμένου για πρόεδρο εν ενεργεία. Οι ανώτατοι δικαστικοί, ωστόσο, φάνηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στο επίμαχο διάταγμα.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου, όταν ολοκληρώνονται οι ετήσιες εργασίες του.

Είναι ιδιαίτερα σπάνιο ο Λευκός Οίκος να ασκεί τόσο ανοικτά πίεση στους εννέα ισόβια διορισμένους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από τους οποίους έξι είναι συντηρητικοί και τρεις προοδευτικοί. Το δικαστήριο αποτελεί παραδοσιακά ανεξάρτητο θεσμό ελέγχου της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας.

Επικρίσεις σε δικαστές και θέμα δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το μήνυμά του επικρίνοντας ονομαστικά τον Νιλ Γκόρσατς και την Έιμι Κόνι Μπάρετ, δύο δικαστές που ο ίδιος διόρισε κατά την πρώτη του θητεία, για το «πλήγμα» που του προκάλεσαν με τη στάση τους απέναντι στη δασμολογική του πολιτική.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, «Η απόφασή τους για τους τελωνειακούς δασμούς κόστισε στις ΗΠΑ 159 δισεκατομμύρια δολάρια που πρέπει να επιστρέψουμε σε εχθρούς, πρόσωπα, εταιρείες και χώρες που μας μάδαγαν εδώ και χρόνια», επισημαίνοντας το οικονομικό κόστος.

Καταλήγοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Πρέπει να κάνουν το σωστό, αλλά είναι εντάξει να είναι πιστοί σε αυτόν που τους διόρισε».

