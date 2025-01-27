Ιραν: «Καμμία επαφή» με τις ΗΠΑ, μετά την ορκωμοσία Τραμπ

Το Ιράν δεν έχει ανταλλάξει «κανένα μήνυμα» με τις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία υιοθέτησε πολιτική «μέγιστης πίεσης» επί της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Μαζίντ Ταχτ- Ραβανσί.

«Είναι μόνο μερικές ημέρες από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η νέα αμερικανική κυβέρνηση και δεν έχει ανταλλαγεί κανένα μήνυμα» μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ραβανσί στο πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ελπίζει να αποφευχθούν οι βομβαρδισμοί εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ευχόμενος να συναφθεί «συμφωνία» με την Τεχεράνη.

Μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία των ΗΠΑ «πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο», πρόσθεσε ο Ταχτ- Ραβανσί, ζητώντας ωστόσο «να αναμένουμε» μέχρι να φανεί αν ο Τραμπ «θα κάνει πράξεις» τις υποσχέσεις που έδωσε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μετά την εκλογή τον Ιούλιο του νέου προέδρου του Ιράν, του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν, η Τεχεράνη εξέφρασε την επιθυμία της να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Όταν ανακοινωθεί η πολιτική της άλλης πλευράς (σ.σ. των ΗΠΑ), θα αντιδράσουμε ανάλογα», επεσήμανε ο Ταχτ- Ραβανσί.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, από το 2017 ως το 2021, ο Τραμπ ακολούθησε μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» επί του Ιράν. Εξάλλου το 2018 απέσυρε μονομερώς τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία είχε υπογραφεί τρία χρόνια νωρίτερα και προέβλεπε τη χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης με αντάλλαγμα αυτή να περιορίσει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Σε αντίποινα για την απόσυρση της Ουάσινγκτον από τη συμφωνία, η Τεχεράνη έχει ενισχύσει σημαντικά τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένες ύλες και αύξησε τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 60%, πλησιάζοντας το 90% που είναι απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Πηγή: skai.gr

