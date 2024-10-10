Σε λίγες ώρες ξημερώνει στη Φλόριντα και οι κάτοικοι των περιοχών από όπου πέρασε ο τυφώνας Milton περιμένουν το πρώτο φως της ημέρας προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής.

«Δε ξέρουμε τι θα δούμε όταν ξημερώσει», είπε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Τάμπα, Γκίντο Μανισκάλκο, στην Erica Hill του CNN το πρωί της Πέμπτης. Οι ισχυρές ριπές των ανέμων ήταν τρομακτικές κατά τη διάρκεια της νύχτας πρόσθεσε.

🔴 Hurricane Milton Update: First deaths confirmed in Florida as two million without power



The first deaths caused by the Storm have been confirmed by local officials, while the number of fatalities remains unclear. pic.twitter.com/fNQRaZQ4Dp — COMMUNITY EARTH RADIO🌎 (@COMM_EARTH) October 10, 2024

«Ο άνεμος είναι τρομακτικός, δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο και είμαι στην Τάμπα όλη μου τη ζωή», είπε.

Hurricane Milton has caused huge destruction,



This storm, downgraded to Category 2,



continues to bring destruction,

Due to this effect, electricity supply to 2 million houses is disrupted.



All emergency services are on high alert,#HurricanMilton #hurricanemilton2024 pic.twitter.com/LYFjswN5zI — Dalpatsingh (Hindu) (@Dalpatsing27298) October 10, 2024

⭐️Badai Milton menyapu pantai Florida, disertai hujan lebat dan angin kencang. pic.twitter.com/3atdZdAexH — 💞🌹A҉ L҉ E҉ A҉🌹💞 (@Ta4leaHayam1) October 10, 2024

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hillsborough ανάρτησε στο Facebook ότι ξεκινά προσπάθειες ανάκαμψης. «Οι προσπάθειες ανάκαμψης μετά την καταιγίδα έχουν ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές του νομού μας. Παρακαλούμε μείνετε σπίτι, καθώς λάβαμε αναφορές για πεσμένα δέντρα και πλημμυρισμένους δρόμους. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας».

El huracán Milton tocó tierra en Florida con vientos de 193 kilómetros por hora https://t.co/Q0gXSBWjpL — roberto almarante (@almarante) October 10, 2024

Ήδη στην περιοχή έχουν ξεκινήσει οι διασώσεις καθώς υπάρχουν αναφορές για άτομα παγιδευμένα στο ξενοδοχείο Holiday Inn κοντά στο Interstate 4 στο Plant City, με το νερό ρέει ορμητικό στον κάτω όροφο.

«Δεν ξέρουμε πόσα άτομα μένουν στο ξενοδοχείο. Απλώς ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε να τους σώσουμε», είπε ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ στο CNN. Ο σερίφης είπε ότι οι διασώστες θα χρησιμοποιήσουν αμφίβια οχήματα για να φτάσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο ξενοδοχείο.

Πλησιάζει το Ορλάντο

Ο τυφώνας αφού πέρασε από τις νοτιοδυτικές ακτές της Φλόριντα αφήνοντας πίσω του πλημμυρισμένους δρόμους, εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα κατευθύνεται προς το Ορλάντο. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων NWS στο Μαϊάμι εξέδωσε μια ενημέρωση για τον τυφώνα ο οποίος λέει ότι τώρα έχει μέγιστους σταθερούς ανέμους 140 χλμ/ώρα και απέχει 45 χλμ. από το Ορλάντο και 30 χλμ. από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ.Ο Bill Litton, διευθυντής διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για την κομητεία Osceola, νότια του Ορλάντο, είπε ότι πάνω από 1.400 άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγια στην κομητεία από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τους New York Times.

[3:00am EDT Oct 10] A Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida.

Hurricane #Milton continues to move ENE across the Florida Peninsula.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/8GGsX7WGX2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη τη Φλόριντα, σύμφωνα με το poweroutage.us. Ωστόσο, ο αριθμός των διακοπών μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς ο Milton, τυφώνας κατηγορίας 1, συνεχίζει την πορεία του.

Αστυνομία και πυροσβεστική στο Ορλάντο είναι ξανά στους δρόμους για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για βοήθεια. Νωρίτερα, τους ζητήθηκε να μην κυκλοφορούν λόγω των ισχυρών ταχυτήτων του ανέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν στα σπίτια τους ή τα καταφύγια και να καλούν το 911 μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η κομητεία St Lucie, στην ανατολική ακτή της πολιτείας, φαίνεται πως είναι μια από τις περιοχές που χτυπήθηκε περισσότερο. Έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι από ανεμοστρόβιλους, αν και ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμα σαφής. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα μετά από έναν ανεμοστρόβιλο στο Fort Pierce στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας St. Lucie, Keith Pearson.

Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν «εντελώς» από τους ανεμοστρόβιλους πρόσθεσε ο σερίφης.

«Έμοιαζε σαν κάποιος να έριξε ένα βάρος από τον ουρανό και να ισοπέδωσε ένα σωρό σπίτια», είπε ο Νταγκ Άντερσον, κάτοικος του πάρκου Lakewood στην κομητεία St. Lucie. Ο ίδιος ανέφερε ότι είδε αρκετούς ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί.

Επίσης, τραυματισμοί έχουν επιβεβαιωθεί στην κομητεία Martin.

Ο Max Chesnes, που γράφει για τους Tampa Bay Times δηλώνει ότι «υπάρχουν μερικοί πλημμυρισμένοι δρόμοι στην πόλη κάτω από λιγότερο από ένα πόδι νερό», σημειώνοντας ότι «απέχει πολύ από αυτό που απαιτούσαν οι χειρότερες προβλέψεις». Ωστόσο, δημοσίευσε μια εικόνα με συντρίμμια που δεν είχαν καθαριστεί από το χτύπημα του τυφώνα Helene.

We’re on Shore Boulevard in downtown Gulfport. Piles of debris from Hurricane Helene just days ago are now soaked in the floodwaters of Hurricane #Milton pic.twitter.com/BJJd0TKG1s — Max Chesnes (@MaxChesnes) October 10, 2024

Τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Φλόριντα

Τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν στη Φλόριντα την Τετάρτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). Το NWS εξακολουθεί να εργάζεται για να επιβεβαιώσει όλες τις αναφορές, μια δραστηριότητα που θα πάρει κάποιο χρόνο λόγω των συνθηκών καταιγίδας.

Περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους εκδόθηκαν την Τετάρτη από τα γραφεία της NWS στο Tampa Bay, τη Μελβούρνη και το Μαϊάμι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προειδοποίηση ανεμοστρόβιλου που έχει εκδοθεί ποτέ σε μια μέρα για την πολιτεία της Φλόριντα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 69 που είχε σημειωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 (κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίρμα).

Hurricane Milton: Wind and rain pound Florida#HurricaneMilton pic.twitter.com/1VZjlyLimB — Lilian Armstrong (@LilianArm99) October 10, 2024

