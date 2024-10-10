Το να ταΐζει άγρια ρακούν φαινόταν μια άκακη δραστηριότητα, αν και περίεργη, για μια γυναίκα, που κατοικεί βορειοδυτικά της Ουάσινγκτον. Επί 35 χρόνια τους προσέφερε ανιδιοτελώς φαγητό μέχρι που 100 ρακούν περικύκλωσαν το σπίτι της και απαίτησαν το προγραμματισμένο δείπνο τους.

Η γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται, σύμφωνα με τον Guardian, ουσιαστικά παγιδεύτηκε στο σπίτι της κοντά στο Poulsbo της Ουάσιγκτον και φοβήθηκε, καθώς τα ζώα μπορεί να γίνουν επιθετικά. Τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη, λέγοντας ότι τα ρακούν ήταν γύρω από το σπίτι της μέρα-νύχτα μετά την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού τους πριν από περίπου έξι εβδομάδες.

Τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα στην κοινότητα των ρακούν

«Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο τα νέα κυκλοφόρησαν γρήγορα στην κοινότητα των ρακούν και όλα εμφανίστηκαν σπίτι της περιμένοντας το γεύμα τους» δήλωσε ο Κέβιν ΜακΚάρτι, εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Κιτσάπ, στον τοπικό σταθμό NBC στον τοπικό σταθμό 9News.

Έστειλε όργανα της τάξης να βοηθήσουν τη γυναίκα.

«Ήταν σοκαρισμένοι. Δεν έχουν ξαναδεί τόσα ρακούν μαζεμένα σε ένα μέρος. Κανείς ποτέ δε θυμάται τον εαυτό του να έχει περικυκλωθεί από τόσα πολλά ρακούν. Ήταν η πρώτη τους φορά», δήλωσε ο ίδιος στην τηλεόραση.

Το γραφείο του σερίφη μάλιστα ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μερικά ασυνήθιστα πλάνα, που δείχνουν τα ρακούν σαν να είχαν αποφασίσει «να κάνουν συνέδριο» στην πίσω αυλή του σπιτιού της γυναίκας.

On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

Οι γείτονες αγανακτισμένοι

Οι γείτονες δεν ενθουσιάστηκαν ακριβώς με τα ζώα, τα οποία μπορεί να είναι απειλητικά και συχνά αποκαλούνται ληστές σκουπιδιών, για το σκούρο χρώμα της γούνας στα μάτια τους που τα κάνει να μοιάζουν με μασκοφόρους κλέφτες ή με σκουπίδια πάντα, λόγω της τάσης τους να βουτήξουν σε κάδους απορριμμάτων αναζητώντας αποκόμματα.

«Θα έλεγα ότι ήταν περίπου τον τελευταίο μήνα που το πρόσεξα», είπε στο 9News η Wendy Cronk, η οποία μένει κοντά. «Παρατήρησα πολλά ρακούν στην αυλή πρόσφατα. Τα σκυλιά μου έχουν τσακωθεί πολλές φορές με ρακούν. Έπρεπε μάλιστα να πάω ένα από τα σκυλιά μου στον κτηνίατρο μετά από τσακωμό με ρακούν. Και έχω, επίσης, παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλά χτυπημένα ρακούν στον κεντρικό δρόμο εδώ».

Η Cronk είπε ότι ελπίζει να επιλυθεί το ζήτημα σύντομα.

«Ελπίζω απλώς να παρέμβει κάποιος και να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα… και ελπίζω ότι η ίδια θα σταματήσει να τα ταΐζει», είπε η Cronk.

Πηγή: skai.gr

