Ένας ανθρώπινος πύργος σχηματίζεται και στα πρόσωπα τον χιλιάδων Καταλανών ζωγραφίζεται ένα χαμόγελο γεμάτο περηφάνια. Κάθε δύο χρόνια, ο σημαντικότερος διαγωνισμός για ανθρώπινους πύργους διεξάγεται στην Ταραγόνα, μια παλιά ρωμαϊκή πόλη στις ακτές της Μεσογείου. Το «Concurs de Castells» όπως λέγεται στα καταλανικά ξεκίνησε το 1932. Τώρα προσκαλεί τις 42 καλύτερες ομάδες να διαγωνιστούν για να αναδειχθεί η καλύτερη.

Πλέον ντόπιοι αλλά και ξένοι συμμετέχουν σε αυτήν την πρακτική που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Η παράδοση της κατασκευής ανθρώπινων πύργων, ή «καστέλλων» στα καταλανικά, χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και αποτελεί ουσιαστικό μέρος του πολιτισμού της Καταλονίας. Οι «Colles», ή οι θίασοι ανθρώπινου πύργου, ανταγωνίζονται για να χτίσουν τους ψηλότερους και πιο περίπλοκους πύργους σε φεστιβάλ που γίνονται συχνά σε πλατείες χωριών σε όλη την περιοχή στη βορειοανατολική Ισπανία.

Για πολλούς Καταλανούς, οι πύργοι συμβολίζουν την υπερηφάνεια που νιώθουν για τη γη, τη γλώσσα και την ιστορία τους. Σημαίνει ότι είναι μαζί και, αν είναι ενωμένοι, είναι ικανοί να κάνουν εκπληκτικά κατορθώματα.

Καθώς ανεβαίνει ο πύργος, πέφτουν οι αιώνες. Στο ισόγειο φαίνονται γκριζαρισμένα μαλλιά και τα πιο εύρωστα σώματα. Οι όλο και πιο ευκίνητοι συμμετέχουν στα τελικά στάδια. Νέοι άνδρες και γυναίκες, μετά έφηβοι, μετά παιδιά ανεβαίνουν σε μια αραχνοΰφαντη αναρρίχηση, με τα χέρια τους πλεγμένα, μέχρι την κορυφή.

Το μικρότερο αγόρι ή κορίτσι, μόλις 5 ετών, φτάνει στην κορυφή του πύργου, περίπου στα 16 μέτρα ύψος. Στη συνέχεια, καθώς η συλλογική δύναμη αμφιταλαντεύεται, ο πύργος συχνά ταλαντεύεται. Κάποιες φορές καταρρέει με τους τραυματισμούς να μην είναι συχνοί.

Όταν τελικά τα καταφέρουν και ολοκληρώσουν τον πύργο, ένα χαμόγελο φωτίζει τα πρόσωπά τους, είναι το χαμόγελο της επιτυχίας.

