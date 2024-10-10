Τυφώνας Μίλτον: Η στιγμή που ο τεράστιος ανεμοστρόβιλος σαρώνει τη Φλόριντα – Βίντεο

Ο καταστροφικός τυφώνας Milton «χτυπά» τη Φλόριντα από τα ξημερώματα, με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους, ενώ υπάρχουν αναφορές για αρκετούς νεκρούς.
Συγκλονιστικά βίντεο που προκαλούν δέος κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από την στιγμή που ο τυφώνας Milton πλησιάζει το Clewiston της Φλόριντα.
Tornado footage from Clewiston, Florida, as Hurricane Milton approaches hours from landfall. pic.twitter.com/SLndb7EFP9— AccuWeather (@accuweather) October 9, 2024
Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος στριφογυρίζει και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, σε σκηνές που θυμίζουν ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ.
At my home in Fort Myers Florida, awaiting the arrival of Hurricane Milton. We just got put under a tornado warning.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 9, 2024
This tornado just touched down in Clewiston which is about 60 miles to the northeast of us. pic.twitter.com/ynVnd1b8BO
I don’t think I’ve ever seen a tornado this large in #swfl from a tropical system. This was taken earlier in the day south of Clewiston by Cade Mullens #swfl #Milton pic.twitter.com/2OuFyonWGc— Jason Dunning (@JasonDunning) October 9, 2024
Αυτή την ώρα, το μάτι της καταιγίδας βρίσκεται νοτιοδυτικά του Ορλάντο στο κέντρο της πολιτείας και κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά με 64 χλμ/ώρα.
FLORIDA - Sono stati segnalati diversi tornado uno dei quali può essere visto attraversare la I-75 occidentale. Nel primo video uno enorme vicino a Clewiston. Non scherza l'uragano Milton. Sulla bandiera 🇺🇲 se và come dicono ci resteranno 49 stelle. Ragnarok. pic.twitter.com/EAirt6DhaF— Marco Maut (@GennaroBeninca1) October 9, 2024
