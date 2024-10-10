Λογαριασμός
Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος «τέρας» Milton πέφτει στο Clewiston της Φλόριντα – Βίντεο σοκ

Ενας τεράστιος, μαύρος ανεμοστρόβιλος στριφογυρίζει και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, σε σκηνές που θυμίζουν ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ.

Τυφώνας Μίλτον: Η στιγμή που ο τεράστιος ανεμοστρόβιλος σαρώνει τη Φλόριντα – Βίντεο

Ο καταστροφικός τυφώνας Milton «χτυπά» τη Φλόριντα από τα ξημερώματα,  με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους, ενώ υπάρχουν αναφορές για αρκετούς νεκρούς.

Συγκλονιστικά βίντεο που προκαλούν δέος κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από την στιγμή που ο τυφώνας Milton πλησιάζει το Clewiston της Φλόριντα. 

Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος στριφογυρίζει και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, σε σκηνές που θυμίζουν ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ. 

Αυτή την ώρα, το μάτι της καταιγίδας βρίσκεται  νοτιοδυτικά του Ορλάντο στο κέντρο της πολιτείας και κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά με 64 χλμ/ώρα. 

TAGS: Φλόριντα Τυφώνας Milton
