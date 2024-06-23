Πλημμύρες στην Ελβετία: Νεκρός ο ένας αγνοούμενος - Αναζητούνται άλλοι δύο

Η σορός ενός από τους ανθρώπους που αγνοούνταν μετά τις καταρρακτώδεις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ελβετία εντοπίστηκε σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό άλλων δύο ανθρώπων.

Καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα, μια ιταλόφωνη ορεινή περιοχή στο καντόνι Γκριζόν.

Το χωριό Σορτέ ήταν από εκείνα από επλήγησαν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, με πολλά σπίτια και οχήματα να παρασύρονται, με την εικόνα του χωριού να μοιάζει με κατεστραμμένο τοπίο.

«Τις προηγούμενες ώρες εντοπίσαμε ένα πτώμα», είπε ο διευθυντής επιχειρήσεων Βίλιαμ Κλοτέρ της αστυνομίας του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ένα γειτονικό χωριό.

Πρόκειται για έναν άνδρα, είπε, υποδεικνύοντας ότι το σώμα μεταφέρθηκε στο νερό για περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα.

Ένα τέταρτο άτομο, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι επιχειρήσεις έρευνας ξεκίνησαν ξανά σήμερα, με την ελπίδα να βρεθούν τα άλλα δύο άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Αλλά όσο περνούν οι ώρες, «η πιθανότητα να τους βρούμε ζωντανούς είναι μικρή», σημείωσε ο Κλοτέρ.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ινιάτσιο Κασίς, ο οποίος είναι ιταλόφωνος.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα (...) και γι' αυτό είμαι εδώ για να φέρω την αλληλεγγύη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (κυβέρνησης) σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Κασίς.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας τις τελευταίες ημέρες. Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους αποκόπηκε και διακόπηκαν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

«Τα ποτάμια υπερχείλισαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και έπρεπε να αποκλειστούν», εξήγησε η αστυνομία. Αρκετές δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης από τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή καθώς και στη γειτονική κοιλάδα Καλάνκα. Το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο του Ζερμάτ, στο καντόνι του Βαλέ, είναι αποκομμένο από τον κόσμο από το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω κινδύνου πλημμύρας, που οδήγησε στη διακοπή των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι αρχές κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να «αποκαταστήσουν την κυκλοφορία μεταξύ βορρά και νότου όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επειδή αυτοί οι δρόμοι «είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς το καλοκαίρι» από τους παραθεριστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.