Βασιλιάς Κάρολος: Μπορεί να ταξιδέψει στην Αμερική για να δει τον πρίγκιπα Χάρι

Ο Βασιλιάς Κάρολος μπορεί να κατευθυνθεί στην Αμερική για να διορθώσει ένα οικογενειακό ρήγμα.

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Τομ Κουίν είπε πρόσφατα στη Mirror ότι ο Κάρολος, 75 ετών, «είχε συζητήσεις» σχετικά με το να ταξιδέψει στην Αμερική για να επισκεφτεί τον εν διαστάσει γιο του Πρίγκιπα Χάρι, τη νύφη του Μέγκαν Μαρκλ και τα εγγόνια του Άρτσι 5 και Λίμπετ, 3. «Κάποια στιγμή στο μέλλον».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το πάρει απόφαση θα βρει χρόνο στο πρόγραμμα του για να επισκεφτεί τον μικρότερο γιο του και τα εγγόνια του, αλλά υπάρχουν βουνά σχεδιασμών που πρέπει να ξεπεραστούν προτού αυτό γίνει έστω και μια μακρινή πιθανότητα», είπε ο Κουίν.

Ο Χάρι, 39 ετών, και η Μέγκαν, 42 ετών, μετακόμισαν στις ΗΠΑ το 2020 αφού αποχώρησαν από τα ανώτερα βασιλικά τους καθήκοντα. Μεγαλώνουν τα παιδιά τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και έχουν αποξενωθεί από τη βασιλική οικογένεια.

Prince Harry και Meghan Markle

«Είναι σίγουρα πιθανό ότι θα έκανε μια διακριτική ιδιωτική επίσκεψη στον Χάρι και τα παιδιά στην Καλιφόρνια», είπε ο Κουίν. «Είναι απελπισμένος να τους δει και μισεί την ιδέα ότι ο Άρτσι και η Λίλι δεν θα τον θυμούνται ως τον ζεστό φιλικό παππού που θέλει να γίνει».

Η ειδικός σχέσεων Louella Alderson είπε στη Mirror ότι η επίσκεψη του Τσαρλς στον Χάρι στην Αμερική θα ήταν μια «σημαντική χειρονομία» για να επιδιορθώσει τη διαλυμένη σχέση τους.

«Η υλικοτεχνική υποστήριξη πίσω από το ταξίδι του Βασιλιά Κάρολου στην Αμερική, είτε είναι ιδιωτικό είτε όχι, και η συνάντηση με τον Χάρι μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη», παραδέχτηκε η Louella Alderson. «Ο βασιλιάς Κάρολος έχει πολλές βασιλικές υποχρεώσεις και τώρα και θέματα υγείας, επομένως ένα ταξίδι στην Αμερική με οποιαδήποτε ιδιότητα πιθανότατα θα απαιτούσε προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμό».

Και συνέχισε: «Αυτό και μόνο το γεγονός σημαίνει ότι αν ο βασιλιάς Κάρολος είναι πρόθυμος να κάνει την προσπάθεια και να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια για να επισκεφτεί τον Χάρι στην Αμερική, θα μπορούσε να είναι μια σημαντική χειρονομία της επιθυμίας του να επιδιορθώσει τη σχέση τους».

«Είναι πιθανό ότι μπορεί να είναι πιο πρόθυμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ζητήματα και να εργαστεί για την εξεύρεση λύσης από ό,τι ήταν προηγουμένως», πρόσθεσε η Alderson.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο Χάρι, που έχει επικρίνει δημοσίως τους συγγενείς του πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής συνέντευξης του και της Μέγκαν με την Όπρα Γουίνφρεϊ,στο ντοκιμαντέρ τους έξι μερών στο Netflix και τα απομνημονεύματά του «Spare»,ίσως να μην θέλει να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του.

«Αν και μπορεί να δείξει μια προθυμία από την πλευρά του Βασιλιά να προσπαθήσει να συμφιλιώσει τη σχέση τους, τελικά εξαρτάται από το αν και τα δύο μέρη είναι ανοιχτά στην επικοινωνία και πρόθυμα να αρχίσουν να εργάζονται για τυχόν ζητήματα που έχουν προκαλέσει ένταση μεταξύ τους», είπε η Alderson.

Πρόσθεσε, «Τελικά, η επιτυχία αυτού του ταξιδιού και η πιθανή συμφιλίωση μεταξύ του Βασιλιά Καρόλου και του Χάρι θα εξαρτηθεί από το αν και τα δύο μέρη είναι ανοιχτά και δεσμευμένα να επιλύσουν τις διαφορές τους. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί πλήρως η σχέση τους μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών, αλλά κάθε προσπάθεια που γίνεται προς τη συμφιλίωση είναι ένα θετικό βήμα».

