Σούνακ: Ολοκληρωτικό πλήγμα τα παράνομα στοιχήματα;

Λένε ότι είναι πολύ εύκολο να διαχειριστεί κάποιος με ευκολία τις πληροφορίες και τη γνώση που διαθέτει καθώς μπορεί τόσο εύκολα να χρησιμοποιηθεί για καλό όσο εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακό.

Σε άτομα που βρίσκονται στις ανώτερες κλίμακες της εξουσίας αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου τέσσερα μέλη του κυβερνώντος κόμματος (Tory party) βρίσκονται αντιμέτωποι με την έρευνα της Επιτροπής Τυχερών Παιγνίων (Gambling Commission) της χώρας. Ο λόγος; Κατηγορούνται ότι έπαιζαν στοίχημα την πιο πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των βρετανικών εκλογών πριν καλά-καλά την ανακοινώσει επίσημα ο πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ.



Τώρα, λοιπόν, βρίσκονται υπό έρευνα για τον προφανή λόγο: πρέπει να εξεταστεί αν παραβίασε το 42 του Νομού περί Τυχερών Παιγνίων (Gambling Act), σύμφωνα με το οποίο θεωρείται ποινικό αδίκημα αν κάποιος εκμεταλλευτεί την εσωτερική πληροφόρηση που έχει λόγω της θέσης του για άρθρο να αποκομίσει κέρδη στο στοίχημα.

Ποια είναι τα πρόσωπα που εμπλέκονται;

Η ημερομηνία που ο Βρετανός πρωθυπουργός αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο των εθνικών εκλογών στις 22 Μαΐου. Τότε, οι Βρετανοί πολίτες έμαθαν από τον 'βρεγμένο' – λόγω του καιρού – Ρίση Σούνακ ότι κηρύσσονται εκλογές την 4η Ιουλίου. Ξάφνιασε του περισσότερους και αυτό συμπεριλαμβάνει όσους βρίσκονται εντός και εκτός του Γουέστμινστερ. Σε αυτό το χάος και το 'μπαλάκι' των ημερομηνιών, σχετικά με τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, κάποιοι βουλευτές θέλησαν, όπως φαίνεται, να το 'ρίξουν' στην τύχη. Έτσι, στις 12 Ιουνίου το όνομα του Συντηρητικού Γκρεγκ Ουίλιαμς είναι το πρώτο που ακούγεται για παράνομο στοιχηματισμό. Οι πληροφορίες τρεις υποψήφιοι είναι και στενός συνεργάτης του Ρίσι Σούνακ και σύμφωνα με φαίνεται πως έπαιξε 100 λίρες στοίχημα, μόλις ημέρες πριν γίνει γνωστή η ημερομηνία. Ο ίδιος απολογήθηκε, λέγοντας ότι ήταν ένα «τεράστιο λάθος κρίση» ενώ αρνήθηκε να διευκρινίσει αν έπαιξε επειδή είχε πληροφορίες από τους έσω.



Αρότερα, ήρθε στην επιφάνεια του ονόματος της Λόρα Σάντερς. Είναι συντηρητική υποψήφια στο Bristol North West και βρίσκεται στο κόμμα από το 2015. Μάλιστα, ο σύντροφος της κ. Σάντερς, ο Τόνι Λι, είναι διευθυντής της εκστρατείας των Συντηρητικών που εξετάζεται για ένα υπόδειγμα. Μετά την γνωστοποίηση, τέθηκε σε προσφορά. Ο Εκπρόσωπος της Επιτροπής (Επιτροπή τυχερών παιχνιδιών) έχει επιβεβαιώσει ότι ελέγχει την πιθανότητα αδικημάτων σχετικά με τον στοιχηματισμό της ημερομηνίας των εκλογών αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. «Δεν επιβεβαιώνουμε αλλά ούτε αρνούμαστε την ταυτότητα ενός ατόμου που ανακατεύεται στην έρευνα».

Και αστυνομικός

Σήμερα το πρωί, οι Sunday Times έδωσαν ένα ακόμη χτύπημα στην πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επικεφαλής του γραφείου ανάλυσης δεδομένων του Συντηρητικού κόμματος, Νικ Μέισον κατηγορεί πως έπαιξε δεκάδες στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη χιλιάδων λιρών.



Ο Εκπρόσωπος του Μέισον αρνήθηκε ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα ενώ το συντηρητικό κόμμα ανέφερε ότι «δεν επιτρέπεται να συζητηθεί το θέμα συνδέεται με την έρευνα της επιτροπής τυχερών παιγνίων».



Παράλληλα, και ένας αστυνομικός που βρισκόταν στη στενή φύλαξη του πρωθυπουργού τέθηκε σε προσφορά καθώς φέρεται πως και εκείνος στοιχηματίζει την ημερομηνία των εκλογών. Αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Όπως και να 'χει το βάρος πέφτει και πάλι στον Βρετανό πρωθυπουργό.

Σφοδρές αντιδράσεις και ένα ακόμα πλήγμα για Σούνακ

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν ως σκληρή και επώδυνη και την ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, με τον Ρίσι Σούνακ μόλις λίγες μέρες πριν να δηλώνει ότι είναι «απίστευτα θυμωμένος» με τους ισχυρούς, υποσχόμενους ότι πάρει «θα. πόδι» όποιος εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο βουλευτής του Εργατικού κόμματος (Labours) Μπρίτζετ Φίλιπσον, δήλωσε ότι «υπάρχει μια βαθύτατη αηδία και αγανάκτηση ανάμεσα στους ψηφοφόρους. Ο Ρίσι Σούνακ είχε υποσχεθεί ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι διαφορετική όμως τώρα δεν πήρε καμία απόφαση ενάντια στους υποψηφίους που ερευνώνται για παράνομο στοιχηματισμό», σχολίασε εμφατικά.



Το κόμμα των Φιλελευθέρων (Liberal Democrats) κατηγόρησε τους Συντηρητικούς ότι είναι «βυθισμένοι στη διαφθορά» - sleaze - μία λέξη που αναφέρεται συχνά κατά την περίοδο του κορονοϊού και το Partygate.



Σήμερα το πρωί, παρόμοια θέση πήρε και ο Συντηρητικός βουλευτής και υπουργός Ανάπτυξης Μάικλ Γκόουβ, ο οποίος συνέκρινε το σκάνδαλο του παρανόμου στοιχηματισμού με το Partygate του Τζόνσον. «Μοιάζει σαν να υπάρχει ένας κανόνας για αυτούς και ένας κανόνας για εμάς… αυτό είναι το πιο καταστροφικό πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

