Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από λύκους σε πάρκο κοντά στο Παρίσι

Μια γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική, αφού δέχθηκε επίθεση από λύκους ενώ έκανε τζόκινγκ σε πάρκο ζώων κοντά στο Παρίσι, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το BBC, τα ξημερώματα της Κυριακής το 36χρονο θύμα, που διέμενε σε ένα οίκημα στο πάρκο Thoiry, περιπλανιόταν στην κύρια ζώνη σαφάρι, η οποία προορίζεται για αυτοκίνητα.

Τρεις λύκοι της Αρκτικής έπεσαν πάνω της και υπέστη σοβαρά δαγκώματα στο λαιμό, την πλάτη και το πόδι της.

Το Thoiry, περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) δυτικά του Παρισιού, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα άγριας ζωής της Γαλλίας. Περίπου 800 ζώα που φυλάσσονται εκεί επιτρέπεται να περιφέρονται ελεύθερα, ενώ οι επισκέπτες τα παρακολουθούν από την ασφάλεια των οχημάτων.

Το πάρκο προσφέρει καταλύματα κοντά σε καταφύγια λύκων και αρκούδων, με την περιοχή του καταφυγίου να προστατεύεται από ηλεκτρικούς φράχτες, αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος France Info.

Δεν είναι σαφές γιατί η γυναίκα μπήκε στη ζώνη σαφάρι μόνο για αυτοκίνητα. Οι αρχές του πάρκου δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

«Δεν γνωρίζουμε σε αυτό το στάδιο εάν ο επισκέπτης έκανε λάθος ή αν υπήρξε πρόβλημα με τις πινακίδες», δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien μια ανώνυμη αστυνομική πηγή.

Η γυναίκα διασώθηκε αφού οι υπάλληλοι του πάρκου άκουσαν τις κραυγές της καθώς δέχτηκε επίθεση και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Διενεργείται έρευνα.

