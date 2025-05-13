Και Ρεπουμπλικανοί δυσφορούν για το τζετ αξίας 400 εκατ. δολαρίων που δωρίζει το Κατάρ στον Τραμπ

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι θα ήταν «ηλίθιο» να μην δεχτεί το αεροσκάφος αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ, για να αντικαταστήσει το προεδρικό Air Force One, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έχουν ενωθεί με τους Δημοκρατικούς εκφράζοντας ανησυχία για μια τέτοια κίνηση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι «οποιοδήποτε δώρο δίνεται από μια ξένη κυβέρνηση γίνεται πάντα αποδεκτό σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους» και η κυβέρνηση «έχει δεσμευτεί για πλήρη διαφάνεια».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η βασιλική οικογένεια του Κατάρ σχεδιάζει να δωρίσει το πολυτελές τζάμπο τζετ στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο ίδρυμα της προεδρικής βιβλιοθήκη του Προέδρου Τραμπ όταν αποχωρήσει από το αξίωμα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχουν δοθεί ποτέ στις ΗΠΑ από το εξωτερικό, όπως αποκάλυψε το ABC News και επιβεβαίωσαν οι NY Times.

Η προοπτική να δωρίσει η βασιλική οικογένεια του Κατάρ στον Αμερικανό πρόεδρο το πολυτελές Boeing 747-8, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «παλάτι στον ουρανό», έχει οδηγήσει ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να εκφράσουν δυσφορία για το θέμα:

Τι λένε

Ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ ​​(Ρεπουμπλικάνος - Φλόριντα), βασικός σύμμαχος του Τραμπ, είπε: «Δεν πετάω με αεροπλάνο του Κατάρ. Υποστηρίζουν τη Χαμάς. Δεν ξέρω πώς το κάνετε ασφαλές. Δεν θέλω ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να πετάει με ένα μη ασφαλές αεροπλάνο».

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ (Ρεπουμπλικάνος - Κεντάκι) δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν νομίζω ότι φαίνεται καλό». Αργότερα δήλωσε στο Fox News: «Υπάρχει μια διάταξη στο Σύνταγμα που λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Έτσι, το ερώτημα είναι, μπορείτε να το κάνετε αν είναι μόνο για επίσημους σκοπούς; Νομίζω ότι δεν αξίζει. Είτε είναι ακατάλληλο είτε όχι, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο».

Η γερουσιαστής Σέλεϊ Μουρ Καπίτο (Ρεπουμπλικανή - Δυτική Βιρτζίνια) δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος είπαν ότι «πρέπει να εξεταστεί η Συνταγματικότητα» του θέματος. «Θα έλεγχα για σφάλματα», πρόσθεσε.

Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς (Ρεπουμπλικανή - Μέιν) δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εάν το Κατάρ δώσει ένα αεροπλάνο στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μου φαίνεται ότι αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με τον νόμο περί δώρων».

Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ (Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι) δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θα ήταν καλύτερα αν το Air Force One ήταν ένα μεγάλο, όμορφο τζετ κατασκευασμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό θα ήταν ιδανικό».

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι (Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα) δήλωσε ότι πρέπει να εξετάσει τις νομικές πτυχές του θέματος, αλλά «πρέπει να ακολουθήσουμε τον νόμο», σύμφωνα με το CNN.

Δημοκρατικός βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησε να ερευνηθούν οι αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να δεχτεί αεροσκάφος αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ για να χρησιμεύσει ως Air Force One.

