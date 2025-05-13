Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε εξελέγη σε συντριπτική πλειοψηφία δήμαρχος της γενέτειράς του, ενώ είναι κρατείται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με καταμετρημένο το 80% των ψήφων, ο Ντουτέρτε, ο οποίος οδηγήθηκε στη Χάγη τον Μάρτιο για τον αιματηρό «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που διεξήγαγε και σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, κέρδισε τη δημαρχία του Νταβάο με οκτώ φορές περισσότερες ψήφους από τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

Η νίκη κατά τη διάρκεια των εθνικών ενδιάμεσων εκλογών αποτελεί απόδειξη της επιρροής του 80χρονου στην πόλη του Νότου, λόγω της φήμης του ως «μαχητή του εγκλήματος».

Ο παλιός λογαριασμός του Ντουτέρτε στο Facebook κατακλύστηκε από συγχαρητήρια μηνύματα από υποστηρικτές του, με ορισμένους να ζητούν την επιστροφή του για να υπηρετήσει τον λαό του.

«Συγχαρητήρια, Tatay (πατέρα) D! Ας τον φέρουμε σπίτι», έγραφε ένα από τα σχόλια.

Η αιφνιδιαστική σύλληψή του από την αστυνομία των Φιλιππίνων, κατόπιν αιτήματος του ΔΠΔ, προκάλεσε οργή στη στρατιά των υποστηρικτών του, οι οποίοι έκαναν λόγο για απαγωγή κατ' εντολή ξένου δικαστηρίου.

Και νομική του ομάδα υποστηρίζει ότι η σύλληψή του ήταν παράνομη, όπως αναφέρει το CNN. Το ΔΠΔ υποστηρίζει ότι έχει δικαιοδοσία να ασκήσει δίωξη για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν ο Ντουτέρτε αποσύρει τις Φιλιππίνες από την ιδρυτική του συνθήκη το 2019.

Οι δύο γιοι του πρώην προέδρου κέρδισαν επίσης αξιώματα καθώς ο ένας επανεξελέγη βουλευτής και ο άλλος εξελέγη αντιδήμαρχος του Νταβάο και πιθανότατα θα υπηρετήσει κατά την απουσία του πατέρα του.

Η πολιτική ανθεκτικότητα και η κυριαρχία της οικογένειας στο Νταβάο θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς η δημοφιλής κόρη του Ντουτέρτε, η αντιπρόεδρος Σάρα Ντουτέρτε, αντιμετωπίζει δίκη που θα μπορούσε να την οδηγήσει σε ισόβια απαγόρευση της πολιτικής, αν καταδικαστεί, εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα για προεδρική υποψηφιότητα.

Πηγή: skai.gr

