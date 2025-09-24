Πιθανή επίσκεψη Τραμπ στην Ιαπωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει νέο ταξίδι στην Ασία, με πιθανή στάση στην Ιαπωνία πριν από τη Νότια Κορέα.

Μια επίσκεψη στο Τόκιο, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Ασία και σημαντικό εταίρο σε ζητήματα εμπορίου και ασφάλειας, θα πραγματοποιηθεί ενώ οι δύο χώρες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται την εφαρμογή της συμφωνίας τους για τους δασμούς.

Θα αποτελέσει επίσης την πρώτη ευκαιρία του Ρεπουμπλικανού προέδρου να συναντηθεί με τον διάδοχο του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σιγκερού Ισίμπα, ο οποίος αποχωρεί.

Ο Τραμπ έχει ήδη προγραμματίσει ταξίδι στην Ασία, όπου αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου στην Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ασία, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, για την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Το πιθανό ταξίδι του στην Ιαπωνία αναμένεται να προηγηθεί της επίσκεψης στη Νότια Κορέα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η επιμονή του Τραμπ να καταγγέλλει αυτό που θεωρεί «εμπορικές ανισορροπίες» με τις ασιατικές χώρες έχει προκαλέσει αναταράξεις στην περιοχή, πλήττοντας κυρίως εξαγωγικές οικονομίες όπως η Ιαπωνία.

Ο Ισίμπα είχε διαπραγματευθεί με τον Τραμπ μια προκαταρκτική εμπορική συμφωνία-πλαίσιο, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση δασμών στις ιαπωνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, ωστόσο πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που θα πραγματοποιηθεί στην Κουάλα Λουμπούρ, από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου.



