Η πρόσφατη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες δυτικές χώρες δεν θα «δεσμεύσει με κανέναν τρόπο το Ισραήλ», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού στο X σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σημειώνεται ότι δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την 8οη Γνεική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου ορισμένες χώρες - μεταξύ αυτών η Γαλλία - αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, σε μια ιστορική διπλωματική αλλαγή σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Παράλληλα, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τη Συρία. Το γραφείο ανέφερε ακόμη ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη Συρία εξαρτάται από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αποστρατιωτικοποίησης της νοτιοδυτικής Συρίας και της ασφάλειας των Δρούζων.

Πηγή: skai.gr

