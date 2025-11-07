Πιτ Χέγκσεθ: «Ο Αμερικανικός στρατός θα παραμείνει στη Ρουμανία»

Ξαφνική αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, σε ότι αφορά στη στρατιωτική της παρουσία στη Ρουμανία.

Προ ημερών, η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει πως θα αποσύρει μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεων από τα σύνορα της βαλκανικής χώρας με την Ουκρανία, όπου αποτελούσε συμμαχική ασπίδα των δυνάμεων του Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, αυτή, μάλιστα είχε δημιουργήσει ανησυχία, καθώς είχε εκτιμηθεί ως οπισθοχώρηση από το μέτωπο, στο πλαίσιο των δηλώσεων Τραμπ, ότι Ουκρανία και Ρωσία θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους και πως προβλέπει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Τελικά, πάρθηκε η απόφαση παραμονής του στρατού στη Ρουμανία, κάτι που ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.