Πιστόριους: Ναι σε υποχρεωτική θητεία, όχι σε Taurus αλλά...

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σε μια βαρύνουσας σημασίας συνέντευξη στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) o Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δηλώνει εκ νέου ότι η επιστροφή της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γερμανία δεν πρέπει να αποκλειστεί, αλλά να καταστεί δυνατή.

Ο Πιστόριους θέλει να δει σύντομα στους κόλπους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων 460.000 στρατιώτες, εν ενεργεία και εφέδρους, ενώ δεν αποκλείει κάποιοι εξ αυτών να κληθούν μελλοντικά να υπηρετήσουν ακόμη και στην Ουκρανία, εάν χρειαστεί και σε συντονισμό με τους διεθνείς συμμάχους.

Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στην FAS, από τις αλλαγές που θα προκύψουν από την εισαγωγή ενός ανανεωμένου μοντέλου στρατιωτικής θητείας και από την ενεργοποίηση εφέδρων, θα προκύψουν συνολικά περίπου 200.000 νέοι στρατιώτες στις τάξεις των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ορόσημο το 2030

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι θεμελιώνει τα σχέδια αυτά με φόντο την αύξηση των απειλών» μετά το 2020 και με ορίζοντα ο 2030. «Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε νατοϊκό έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία θα το πράξει κιόλας. Παρά ταύτα τα στρατόπεδα, οι εκπαιδευτές, ο στρατιωτικός εξοπλισμός μέχρι τότε πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Για να λέμε την αλήθεια: δεν μπορώ σε τρία χρόνια να αναπληρώσω τα κενά μετά από μια δεκαετία χωρίς στρατιωτική θητεία και 35 χρόνια μείωσης στρατιωτικών δαπανών λόγω ειρήνης. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγική ικανότητα της εξοπλιστικής βιομηχανίας» αναφέρει στη FAS ο Μπόρις Πιστόριους.

Ως προς το μοντέλο στράτευσης, αρχικά η προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον Όλαφ Σολτς εξέταζε ένα υβριδικό μοντέλο εθελοντικής στρατιωτικής θητείας στο πρότυπο της Σουηδίας. Τώρα ο Πιστόριους προσθέτει ότι αν ο αριθμός των εθελοντών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του γερμανικού στρατού, θα μπορούσε να εφαρμοστεί κανονικά υποχρέωση στράτευσης.

Ήδη το περασμένο καλοκαίρι ο Πιστόριους είχε παρουσιάσει ένα προσχέδιο για υποχρεωτική στράτευση νέων ανδρών, μετά από συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και ιατρικών εξετάσεων. Μια αντίστοιχη διαδικασία θα ήταν προαιρετική και για νεαρές γυναίκές που θα ήθελαν να καταταγούν στην Bundeswehr.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία καταργήθηκε το 2011 επί καγκελαρίας Μέρκελ, όμως εξαιρέσεις εξακολουθούν να ισχύουν για περιόδους έκτακτης ανάγκης ή εάν η χώρα δεχθεί επίθεση.

«Στρατηγική ασάφεια» για τoυς Taurus

Με φόντο τις εξελίξεις στην Ουκρανία ο Πιστόριους δηλώνει: «Ο Πούτιν δεν θέλει καμία ειρήνη» με αποτέλεσμα η κατάσταση ασφαλείας στην Γερμανία και την Ευρώπη να θεωρείται πιο εύθραστη από ποτέ. Όπως αφήνει να εννοηθεί σε πολλά σημεία της συνέντευξης, το Κρεμλίνο και ο Πούτιν έχουν κατά κάποιο τρόπο στο στόχαστρο και τη Γερμανία, με την έννοια ότι παρακολουθούνται στενά από τη Μόσχα οι κινήσεις του Βερολίνου ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας, οικονομικά και στρατιωτικά.

«Ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά τι κάνουμε για την Ουκρανία και σε ποια έκταση και δεν θα το βάλουμε κάτω. Υπάρχει σαφής δέσμευση από τη νέα κυβέρνηση να μην υποχωρήσει» υπογραμμίζει ο Μπόρις Πιστόριους χωρίς να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς για το μέγεθος της βοήθειας προς την Ουκρανία από τη νέα κυβέρνηση, πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποστολή πυραύλων Taurus στην Ουκρανία, αποκλείει κατηγορηματικά με ένα «nein» ένα τέτοιο ενδεχόμενο, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι η Γερμανία παρόλα αυτά εξετάζει την αποστολή «long range fires» (πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς). Σε ερώτηση σχετικά με το αν αυτή η απάντηση εμπίπτει στη νέα «στρατηγική ασάφεια» που ακολουθεί η κυβέρνηση Μερτς ως προς τις αποστολές εξοπλιστικών συστημάτων, ο Μπόρις Πιστόριους απαντά ότι «δεν θα αφήσουμε τη Ρωσία να μάθει τι μπορούμε να στείλουμε και τι θα στείλουμε αύριο-μεθαύριο στην Ουκρανία».

Γερμανοί στρατιώτες στην Ουκρανία; Υπό όρους

Ως προς μια πιθανή εμπλοκή της Bundeswehr, δηλαδή του γερμανικού στρατού, σε μια αποστολή στην Ουκρανία ως «εγγύηση ασφαλείας» μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός ο Γερμανός υπουργός Άμυνας διευκρινίζει ότι για κάτι τέτοιο απαιτείται απόφαση της γερμανικής βουλής και θα μπορούσε να γίνει μόνο κατόπιν «συλλογικής εντολής» στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας δύναμης με εντολή από το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ ή την ΕΕ.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες» λέει χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκλείει κάτι τέτοιο ως επόμενο βήμα. «Πρέπει όμως πρώτα να διεξαχθεί διαπραγμάτευση για το πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός» σημειώνει ο Μπόρις Πιστόριους για να συμπληρώσει: «Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια εντολή από τον ΟΗΕ ή για μια αντίστοιχη επιχείρηση. Εμείς και οι σύμμαχοί μας στον 'Συνασπισμό των Προθύμων' και την 'Ομάδα των Πέντε' το σκεφτόμαστε, αλλά προς το παρόν δεν συζητάμε ρητά για ειρηνευτικά στρατεύματα».

Σε ερώτημα της FAS ως προς το κατά πόσο αποκλείει μια αποστολή «Γερμανών στρατιωτών σε ουκρανικά εδάφη» απαντά ως εξής: «Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν μπορώ καν να πω κάτι τέτοιο γιατί οι συνθήκες για μια ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση είναι εντελώς άγνωστες (...) Χωρίς εντολή για διεθνή συλλογική άμυνα δεν μπορεί να προκύψει ανάπτυξη Γερμανών στρατιωτών εκεί. Όταν καταστεί σαφές, ποιος και υπό ποια εντολή θα πρέπει να διασφαλίσει τι, θα αποφασίσουμε ποιο καθήκον μπορούμε να αναλάβουμε».

Πηγή: Deutsche Welle

