Βραζιλία: Δίωξη στον Μπολσονάρου και σε άλλους 36 για απόπειρα πραξικοπήματος

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας συνέστησε σήμερα να ασκηθεί δίωξη στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου και σε πρώην μέλη της κυβέρνησής του για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσουν την ανάληψη της εξουσίας από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητείται να ασκηθούν διώξεις σε άλλα 36 πρόσωπα. Η τελική έκθεση της αστυνομίας υποβλήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ολοκλήρωσε σήμερα Πέμπτη την έρευνα για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που έδρασε συντονισμένα το 2022, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί στην εξουσία ο τότε πρόεδρος. Η τελική έκθεση εστάλη στο Ανώτατο Δικαστήριο με αίτημα να ασκηθούν διώξεις σε 37 πρόσωπα για τα εγκλήματα της βίαιης κατάλυσης του κράτους δικαίου, του πραξικοπήματος και της εγκληματικής οργάνωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα στείλει με τη σειρά του την έκθεση στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει εάν υπάρχει ή όχι δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο του κράτους.

Στον κατάλογο των 37 υπόπτων περιλαμβάνονται πρώην υπουργοί του Μπολσονάρου, όπως ο υπουργός Άμυνας Βάλτερ Μπράγκα Νέτο, ο οποίος ήταν και υποψήφιος αντιπρόεδρος το 2022, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ο στρατηγός Αουγκούστο Ελένο και ο Αλεξάντρ Ραμαγκέμ, ο πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.

