Έκθεση-προειδοποίηση από την Εσθονία: Η Ρωσία μιλά για ειρήνη, αλλά ετοιμάζεται για νέο πόλεμο

Η Ρωσία εκμεταλλεύεται τις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ως «εργαλείο χειραγώγησης», στοχεύοντας στην αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ, αλλά δεν σκοπεύει να τερματίσει την εισβολή, σύμφωνα με εκτίμηση της υπηρεσίας πληροφοριών της Εσθονίας.

«Η Ρωσία θέτει μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς στόχους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη ρητορική υπέρ των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων είναι απλώς μια τακτική για να κερδίσει χρόνο», αναφέρει η ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Ξένων Πληροφοριών της Εσθνίας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η εκτίμηση αυτή ρίχνει σκιά στις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τον τετραετή πόλεμο, καθώς οι απεσταλμένοι του προσπαθούν να φέρουν σε επαφή Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές. Παρά το γεγονός ότι το Κίεβο έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για εγγυήσεις που στοχεύουν στην αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης, οι συνομιλίες έχουν «παγώσει» λόγω άλλων ζητημάτων, όπως κυρίως το εδαφικό και ο έλεγχος του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των Εσθονικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, το Κρεμλίνο έχει δώσει εντολή στα κρατικά όργανα της Ρωσίας να «προβάλλουν διάθεση συνεργασίας» με τις ΗΠΑ. Ο βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση πλήρων σχέσεων με την Ουάσινγκτον, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο για απευθείας πτήσεις και βίζες για την επιχειρηματική ελίτ αλλά και θα διευκολύνει τη δράση κατασκοπείας και τη διακίνηση προϊόντων υπό κυρώσεις, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η άρση των κυρώσεων είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εξουσίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η επιδεινούμενη οικονομία λόγω πτώσης της παραγωγής πετρελαίου προκαλεί διχασμούς στη ρωσική ελίτ.

«Το Κρεμλίνο απλώς προσποιείται ενδιαφέρον για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ελπίζοντας να αποκαταστήσει τις διμερείς του σχέσεις με τις ΗΠΑ στο προηγούμενο επίπεδο και να επισφραγίσει την ήττα της Ουκρανίας», αναφέρει η υπηρεσία πληροφοριών.

Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και στο ζήτημα της ασφάλειας των πυρηνικών όπλων, κάτι που τη βοηθά να διατηρήσει το στάτους της ως μεγάλη δύναμη. «Η παρουσίαση του εαυτού της ως υπεύθυνης πυρηνικής δύναμης» αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την έναρξη ευρύτερων συνομιλιών ασφάλειας, με στόχο πιθανόν την επιβολή περιορισμών στη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ, αναφέρεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Βαλτικής χώρας, μία επιλογή για τη Μόσχα είναι η δημιουργία ενός ταμείου ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο, χρηματοδοτούμενου από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Δύση, επιτρέποντας έτσι στη Μόσχα να επιβάλει ουσιαστικά τα «θέλω» της στην Ουκρανία και να χρηματοδοτεί εκστρατείες προπαγάνδας.

Η έκθεση από την Εσθονία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία, αναφέρει ότι το ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή για τους γείτονες ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Η Μόσχα εξακολουθεί να επιδιώκει τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ κατά μήκος των συνόρων της και «είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να προετοιμάζεται για μελλοντική σύγκρουση ενώ ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται», αναφέρεται στην έκθεση.

Η στρατιωτική παραγωγή αναμένεται να παραμείνει στάσιμη φέτος, καθώς οι όλο και πιο ανησυχητικές οικονομικές προοπτικές προκαλούν διχασμό στη ρωσική ελίτ, αναφέρει η έκθεση, επικαλούμενη το υψηλότερο κόστος δανεισμού και τις χαμηλές επενδύσεις ως παράγοντες που οδηγούν την οικονομία σε ύφεση.

Η παραγωγή πετρελαίου, βασική πηγή χρηματοδότησης της ρωσικής κυβέρνησης, έχει σημειώσει συνεχή πτώση και δεν αναμένεται να ανακάμψει τα επόμενα χρόνια, αναφέρει ακόμη η έκθεση. Οι υψηλότεροι φόροι και οι περικοπές δαπανών για την κάλυψη του κόστους του πολέμου - σε συνδυασμό με τις επιθέσεις ουκρανικών drones βαθύτερα στη Ρωσία - έχουν επηρεάσει την καταναλωτική ψυχολογία. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, μια πλήρης οικονομική κατάρρευση θεωρείται απίθανη.

«Οι διαφωνίες εντός της ρωσικής ελίτ σχετικά με την οικονομική πολιτική έχουν επίσης ενταθεί, με αποτέλεσμα οι διαφωνίες να μεταφέρονται στον δημόσιο χώρο σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και την νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας», προσθέτει η έκθεση.

Λαβρόφ: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Τραμπ περί του αντιθέτου.

«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Ιζβέστια.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, αλλά σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν σύντομα.

Διαπραγματευτές από Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι για έναν δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών. Δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος, αν και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου, η πρώτη τέτοια ανταλλαγή από τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.