Η Ινδονησία προετοιμάζεται για την πιθανή ανάπτυξη 5.000 έως 8.000 στρατιωτών στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της χώρας, Maruli Simanjuntak, μετά από Συμβούλιο Ασφαλείας με τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Prabowo Subianto, στην Τζακάρτα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Ινδονησίας τόνισε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δύναμη και την τοποθεσία ανάπτυξης της βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση με τους αρμόδιους, αλλά ότι μια ταξιαρχία, πιθανώς μεταξύ 5.000 και 8.000 στρατιωτών, προετοιμάζεται για να βοηθήσει το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Ο Maruli Simanjuntak δήλωσε ότι οι αρχικές προετοιμασίες εντός του ινδονησιακού στρατού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το προσωπικό προετοιμάζεται για να λειτουργήσει ως ειρηνευτική δύναμη.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε χθες ότι αρκετές χιλιάδες ινδονησιακά στρατεύματα αναμένεται να αναπτυχθούν στη Γάζα τις επόμενες εβδομάδες.

Οι Ινδονήσιοι στρατιώτες θα είναι τα πρώτα μέλη της παγκόσμιας Δύναμης Σταθεροποίησης που θα φτάσουν στη Γάζα, αν και δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία για την άφιξή τους.

Η δύναμη θα εγκατασταθεί στα νοτιοανατολικά της Ράφα, όπως μεταδίδει το The Times of Israel. Γραφεία και χώροι διαβίωσης αναμένεται να κατασκευαστούν για τη δύναμη τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

