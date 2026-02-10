Γερμανία: Ελλιπής προστασία από σεξουαλική παρενόχληση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατά των Διακρίσεων κατατάσσει τη Γερμανία ως ουραγό στη νομική προστασία έναντι της σεξουαλικής παρενόχλησης στην ΕΕ.

Στη Γερμανία, μόνο η σεξουαλική παρενόχληση σε σωματική μορφή τιμωρείται ποινικά, ενώ άσεμνα σχόλια και πορνογραφικό περιεχόμενο δεν θεωρούνται αξιόποινα εκτός του χώρου εργασίας.

Εκτός από τον εργασιακό χώρο, η σεξουαλική παρενόχληση δεν απαγορεύεται ρητά στο γενικό αστικό δίκαιο της Γερμανίας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν αυστηρότεροι νόμοι.

Σε έκθεσή της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατά των Διακρίσεων εξέτασε τη νομική προστασία των πολιτών της ΕΕ από τη σεξουαλική παρενόχληση. Η Γερμανία είναι ουραγός σε σύγκριση.Αυτό είναι το συμπέρασμα νομικής γνωμοδότησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κατά των Διακρίσεων, η οποία τέθηκε στη διάθεση του Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



Στη Γερμανία, μόνο η σεξουαλική παρενόχληση στη σωματική της μορφή αναφέρεται στο ποινικό δίκαιο. Τα άσεμνα σχόλια ή η προβολή πορνογραφικού περιεχομένου δεν αποτελούν γενικά αξιόποινα αδικήματα. Μόνο στον χώρο εργασίας, πιο συγκεκριμένα στον Γενικό Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης, τέτοιες ενέργειες ορίζονται ως σεξουαλική παρενόχληση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα θύματα δικαιούνται επίσης αποζημίωση.

Η έκθεση αναφέρει ότι σε όλες τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται ρητά τόσο από το γενικό αστικό δίκαιο όσο και από το εργατικό. Στη Γερμανία, αντιθέτως, η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται νομικά μόνο στον χώρο εργασίας.Περισσότερα νομικά μέσα προσφυγής σε άλλες χώρεςΆλλες χώρες απαγορεύουν τη σεξουαλική παρενόχληση και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση «επεκτείνεται επίσης στην υγειονομική περίθαλψη, την ενοικίαση κατοικιών και τις πολιτιστικές υπηρεσίες». Πολλές χώρες έχουν επίσης θεσπίσει προστατευτικούς κανονισμούς στον δημόσιο τομέα, για παράδειγμα στην εκπαίδευση.Στη Γερμανία, πολλά θύματα έχουν ελάχιστες δυνατότητες νομικής προσφυγής, για παράδειγμα εάν παρενοχληθούν σεξουαλικά από ιδιοκτήτες ακινήτων ή κατά τη διάρκεια μαθημάτων οδήγησης. Η έκθεση καταλήγει στο αρνητικό συμπέρασμα: «Η Γερμανία βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας σε ευρωπαϊκή σύγκριση».Μεγαλύτερη νομική προστασία ζητά η Ομοσπονδιακή ΕπίτροποςΗ Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατά των Διακρίσεων, Φερντά Αταμάν, βλέπει την ανάγκη λήψης μέτρων υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της έκθεσης και ανακοίνωσε αλλαγές. «Για τα θύματα, αυτή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση», προειδοποίησε σε συνέντευξή της στο RND. Αναφέρεται σε μια σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Γενικού Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης. «Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει καλύτερη προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση, μεταξύ άλλων στην αγορά κατοικίας, στο γυμναστήριο ή στις σχολές οδήγησης», δήλωσε η Αταμάν. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επίτροπο, «η Γερμανία χρειάζεται καλύτερη προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Επομένως, πρέπει να παρέχεται προστασία παντού».Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης τόνισε ότι η παρενοχλητική συμπεριφορά που εκμεταλλεύεται τις σχέσεις εξουσίας θα μπορούσε ήδη να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Και το υπουργείο αναγνώρισε, επίσης, ότι υπάρχει «ανάγκη για νομοθετική δράση σε ορισμένους τομείς».Πηγές: tagesschau, Dlf

