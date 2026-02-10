Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι όλες οι είσοδοι των σηράγγων προς τον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχάν στο Ιράν έχουν θαφτεί κάτω από χώμα, σύμφωνα με το ινστιτούτο ''Institute for Science and International Security'' στην Ουάσινγκτον.

Το ινστιτούτο εκτιμά ότι το Ιράν λαμβάνει αυτά τα μέτρα λόγω ανησυχιών για πιθανές επιθέσεις ή επιδρομές από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ στην περιοχή.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης πως οι δύο βασικές εισόδους είναι πλήρως καλυμμένες και η τρίτη είσοδος παρουσιάζει πρόσθετα μέτρα άμυνας, ενώ δεν παρατηρείται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στις εισόδους.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι όλες οι είσοδοι των σηράγγων προς τον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχάν στο Ιράν φαίνεται να έχουν θαφτεί κάτω από χώμα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το ινστιτούτο ''Institute for Science and International Security'' με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το ινστιτούτο αναφέρει πως φαίνεται ότι το Ιράν ανησυχεί για την πιθανότητα επιθέσεων ή επιδρομής από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, ή και τα δύο, στην εν λόγω τοποθεσία.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Το ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί εδώ και καιρό τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναφέρει ότι οι εικόνες της Κυριακής δείχνουν ότι δύο από τις εισόδους στην πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν είναι πλέον πλήρως καλυμμένες, ενώ η τρίτη βορειότερη είσοδος του συγκροτήματος εμφανίζει επίσης «πρόσθετα μέτρα άμυνας». Παράλληλα, ο οργανισμός αναφέρει ότι δεν παρατηρείται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στις εισόδους.

«Η επίχωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε να απορροφηθεί μέρος της ισχύος οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα καθιστούσε δύσκολη την πρόσβαση από το έδαφος σε μια επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να φυλάσσεται μέσα», αναφέρει το ινστιτούτο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά μέσα στις σήραγγες προσπαθώντας να τα προστατεύσει.

«Προετοιμασίες σαν κι αυτές παρατηρήθηκαν τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ «Μεσονύκτιο Σφυρί» ("Midnight Hammer") στις εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Φορντό και το Ισφαχάν», αναφέρει το ινστιτούτο.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πριν το Ισραήλ ξεκινήσει τον πόλεμο 12 ημερών με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα της χώρας.

Η εγκατάσταση έξω από το Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή αερίου ουρανίου, το οποίο τροφοδοτείται σε φυγοκεντρητές ώστε να περιστραφεί και να καθαριστεί, σύμφωνα με το The Times of Israel.

Τον προηγούμενο μήνα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν να κατασκευάζονται στέγες στο Ισφαχάν, με το Institute for Science and International Security να εκτιμά ότι αυτό φαινόταν να αποτελεί μέρος επιχείρησης «ανάκτησης όσων απομένουν – περιουσιακών στοιχείων ή συντριμμιών – χωρίς να γίνει γνωστό τι ακριβώς απομακρύνεται από τον χώρο».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Ιράν να διαπραγματευτεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποτραπούν αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα, τα οποία έχει απειλήσει στο πλαίσιο και της καταστολής διαδηλωτών στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

