Η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να βεβαιωθεί ότι είναι έτοιμη για «τυχόν εξελίξεις», διεμήνυσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε σχέδια να επιτεθούμε σε χώρες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ρωσία λαμβάνει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια, καθώς η συμμαχία (σ.σ ΝΑΤΟ) ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στα ρωσικά σύνορα», επεσήμανε σε ενημέρωση.

«Εν ολίγοις, είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν εξελίξεις, αλλά δίνουμε προτεραιότητα στην ειρήνη, τη φιλία και την ισότιμη συνεργασία», τόνισε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τη διπλωμάτη, οι δηλώσεις που κάνουν αξιωματούχοι των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για το θέμα φαίνεται να αποτελούν μέρος «μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας για να κατηχήσουν τον δικό τους πληθυσμό, να σπείρουν φόβο και να συνηθίσουν τους ανθρώπους στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, λάθη, ακόμη και εγκλήματα, και να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και για να αποφύγουν κάθε ευθύνη».

«Αν οι στρατηγικοί αναλυτές του ΝΑΤΟ είναι αρκετά τρελοί ώστε να αποφασίσουν να επιτεθούν στη Ρωσία, δεν θα πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία ότι θα απαντήσουμε χρησιμοποιώντας κάθε δυνατότητά μας, κάτι που η ρωσική ηγεσία έχει πει επανειλημμένα», προειδοποίησε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, οι «υποκριτικές εκκλήσεις για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κυνικές και παράλογες στο πλαίσιο ετών αγνόησης των διακρίσεων εις βάρος των ρωσόφωνων πολιτών της Ουκρανίας, της εξύμνησης του ναζισμού και του συστηματικού βομβαρδισμού πολιτικών υποδομών στο Ντονμπάς από τις ουκρανικές δυνάμεις».

«Η Ρωσία υποστηρίζει σταθερά μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, οι βασικές προϋποθέσεις της οποίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» επανέλαβε.

Η ιδέα της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός χωρίς την επίτευξη σαφών συμφωνιών για μια συνολική ειρηνευτική διευθέτηση είναι εντελώς αβάσιμη, υπογράμμισε ακόμη η Μαρία Ζαχάροβα. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την «άντληση» όπλων στην Ουκρανία, την επανάληψη της στρατιωτικής πίεσης στην επικράτειά μας και την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κατάστασης.

«Παρεμπιπτόντως, το ίδιο το καθεστώς του Κιέβου ανακοίνωσε πρόσφατα το τέλος όλων των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία».

