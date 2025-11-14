Η Βρετανία ανέστειλε σήμερα την εφαρμογή κυρώσεων επιτρέποντας στο διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil στο Μπουργκάς, στην ανατολική Βουλγαρία, και στα σχετικά πρατήρια βενζίνης, να συνεχίσουν να συνεργάζονται με εταιρείες και τράπεζες.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιριών της Ρωσίας -της Rosneft και της Lukoil- και μια εβδομάδα αργότερα οι ΗΠΑ ακολούθησαν το βρετανικό παράδειγμα λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η βρετανική υπηρεσία εφαρμογής χρηματοοικονομικών κυρώσεων ανακοίνωσε ότι εξέδωσε άδεια που επιτρέπει τη ροή πληρωμών και οικονομικών πόρων προς και από δύο βουλγαρικές οντότητες που αφορούν υφιστάμενες ή νέες συμβάσεις.

Επιτρέπει σε εταιρείες και τράπεζες να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις Lukoil Neftochim Burgas AD και Lukoil Bulgaria EOOD, διαχειριστές του διυλιστηρίου και των πρατηρίων βενζίνης, καθώς και με τις θυγατρικές τους, έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Μια πηγή που πρόσκειται στο Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να εκδώσουν παρόμοια άδεια σχετικά με τις βουλγαρικές οντότητες αργότερα σήμερα.

Ο Μπόικο Μπορίσοφ, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στην κυβέρνηση συνασπισμού της Βουλγαρίας, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ελπίζει η χώρα να εξασφαλίσει σήμερα μια εξάμηνη παρέκκλιση από τις αμερικανικές κυρώσεις .

Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ της Βουλγαρίας έχουν μειωθεί σε επίπεδα που επαρκούν για λίγες εβδομάδες, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων (BTA) ο Άσεν Ασένοφ, πρόεδρος της υπηρεσίας κρατικών αποθεμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

