Μετωπική σύγκρουση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη σημειώθηκε την Πέμπτη με αφορμή γιατρό που εμπλέκεται σε κύκλωμα εμπορίας βρεφών στην Κρήτη.

«Ο κ. Πιερρακάκης να απομακρύνει τώρα από τα καθήκοντά του τον καθηγητή γυναικολογίας του ΠΑΓΝΗ, που εμπλέκεται σε κύκλωμα εμπορίας ωαρίων και βρεφών», τονίζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, ζητώντας από την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα το νόμο.

Όπως τονίζει η Κουμουνδούρου, «η κυβέρνηση της ΝΔ και το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας προκαλούν για μία ακόμη φορά την ελληνική κοινωνία, με την προνομιακή μεταχείριση καθηγητή Γυναικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος σε κύκλωμα εμπορίας ωαρίων και βρεφών που δρούσε στα Χανιά και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με χρηματική εγγύηση».

Ο τομεάρχης Διαφάνειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, «Παύλος Πολάκης, αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα κλινικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά του καθήκοντα, παρά τα όσα διαφορετικά ορίζει ο νόμος γι’ αυτές τις περιπτώσεις».

"Ο ΣΥΡΙΖΑ σκόνταψε στην αλήθεια"

«Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, για πολλοστή φορά, σκόνταψε στην αλήθεια», αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός.

«Σήμερα, 30 Ιανουαρίου, εγκάλεσε τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη για δήθεν προνομιακή μεταχείριση καθηγητή Γυναικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος σε κύκλωμα εμπορίας ωαρίων και βρεφών. Μόνο που ο εν λόγω καθηγητής έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, με υπουργική απόφαση που εξεδόθη στις 29 Ιανουαρίου, πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι από τη γνωστοποίηση άσκησης δίωξης σε βάρος του που έγινε στις 27 του μηνός. Δηλαδή, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του πριν ξυπνήσουν, με χρονοκαθυστέρηση, τα αντιπολιτευτικά αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εκπρόσωποι του κόμματος θα μπορούσαν χτες στη Βουλή να ρωτήσουν τον υπουργό Παιδείας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως, ήταν προφανώς απασχολημένοι με το να καταψηφίσουν μια δωρεά 160 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Ωνάση για τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ είχαν υπερψηφίσει πανηγυρικά μία αντίστοιχη χορηγία από το ίδιο Ίδρυμα όταν κυβερνούσαν.

Προς αποφυγή καταγγελιών εικονικής πραγματικότητας στο μέλλον, η λύση είναι απλή. Το γραφείο του υπουργού Παιδείας είναι πάντα ανοικτό και διαθέσιμο προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Ένα τηλεφώνημα αρκεί».

Πηγή: skai.gr

