Γερουλάνος: «Ο “παραπλανημένος” Πρωθυπουργός, τούς παραπλάνησε όλους»

«Ο “παραπλανημένος” Πρωθυπουργός, τούς παραπλάνησε όλους», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος σχετικά με τη χθεσηνή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σρόιτερ.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Θα σας πω, μόνο, το εξής: αν δεν ήταν οι κινητοποιήσεις της Κυριακής, οι γονείς αυτών των παιδιών που επέμεναν και ο κόσμος που ήρθε στο πλευρό τους, εγώ δε νομίζω ότι θα γινόταν η χθεσινή συνέντευξη και αυτό είναι κάτι το οποίο για το οποίο ο Πρωθυπουργός φέρει τεράστιες ευθύνες» τόνισε κατά τη συνέντευξή του, στον τηλεοπτικό σταθμό ERTNEWS, στην εκπομπή «Newsroom», με τους δημοσιογράφους Γιώργο Σιαδήμα και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος.

«Σήμερα έρχεται ο κος Μητσοτάκης και λέει ότι παραπλανήθηκε από κάποιους άλλους» υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος και συμπλήρωσε: «Δείτε όμως τι συμβαίνει, παραπλανημένος ο Πρωθυπουργός, παραπλανημένος ο κος Βορίδης, παραπλανημένη η κα Βούλτεψη, παραπλανημένος ο κος Φλωρίδης που είπε συναδέλφους του «για τα μπάζα». Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μιλήσεις, έτσι, για συνάδελφό σου; Παραπλανημένος ο κος Ρωμανός. Ο κος Ρωμανός λέει «κουραστήκαμε να ζητάμε συγγνώμη». Ξέρετε πόσες ακόμα έχει να ζητήσει ο κος Ρωμανός, όταν θα κατέβει αύριο στις λαϊκές, για να βγει Βουλευτής; Παραπλανημένη η ΕΡΤ, για μένα είναι αδιανόητο ότι η διοίκηση της ΕΡΤ παραμένει εδώ, σήμερα, μετά από το φιάσκο της Κυριακής και σας το λέει κάποιος που ήταν πολιτικός υπεύθυνος της ΕΡΤ».

Σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ, στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για συγχρονισμό της κοινοβουλευτικής δράσης με την εξέλιξή της, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς συνάδει η υποψηφιότητα του κου Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, και το ζήτημα που προκύπτει από τη δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη Βουλή. «Έχετε παρατηρήσει, τι έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα; Πολύ μεθοδικά συγχρονίζουμε την κοινοβουλευτική μας δράση με την εξέλιξη της υπόθεσης. Κάθε φορά που έχουμε καινούργια στοιχεία, ερχόμαστε στη Βουλή, όπως κάναμε και για την προανακριτική επιτροπή. Δεν είμαστε εμείς που σταματήσαμε αυτήν τη διαδικασία, ήταν η Βουλή και να πω και κάτι, οι διαδικασίες που έγιναν στη Βουλή αφορούν και τον πρώην Πρόεδρο τον οποίον παραπλάνησε, ο παραπλανημένος Πρωθυπουργός, που σήμερα κατεβαίνει και για Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, όλα αυτά έχουνε γίνει ένα κουβάρι και ο κος Μητσοτάκης ευθύνεται για αυτό το κουβάρι».

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων, σχετικά με το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο κος Γερουλάνος τόνισε «το τι θα ζητήσει το κόμμα μου, εξαρτάται από τον Πρόεδρο και τα όργανα. Προσωπικά, σας λέω ότι εγώ στη θέση του κου Μητσοτάκη δεν θα ένιωθα ότι μπορώ να σταθώ, κάτω από αυτές τις συνθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

