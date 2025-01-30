Λογαριασμός
Άνω - Κάτω στο Κίνημα Δημοκρατίας: Παραίτηση Χουρδάκη για τις Πρέσπες, δεν την έκανε δεκτή ο Κασσελάκης

Μετά τις δηλώσεις Χουρδάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών που έφεραν αναστάτωση στους κόλπους του Κινήματος Δημοκρατίας με την Κυριακή Μάλαμα να διαφωνεί έντονα

Κίνημα Δημοκρατίας: Παραίτηση Χουρδάκη, δεν την κάνει δεκτή ο Κασσελάκης

Την παραίτηση του στη διάθεση του Στέφανου Κασσελάκη για έθεσε ο Μιχάλης Χουρδάκης, λίγα 24ωρα αφότου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου, μετά τις δηλώσεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών που έφεραν αναστάτωση στους κόλπους του Κινήματος Δημοκρατίας με την Κυριακή Μάλαμα να διαφωνεί έντονα. 

Σε δήλωση του, ο κ. Χουρδάκης ξεκαθαρίζει ότι ήταν προσωπική του άποψη, παραδέχεται ωστόσο πως ήταν αστοχία και απορρίπτει κάθε σενάριο συνεργασίας με ακροδεξιά κόμματα.

Σε ανάρτηση του ο Στέφανος Κασσελάκης, αφού ξεκαθαρίζει ότι «η συμφωνία των Πρεσπών υπήρξε μια συμφωνία που διαφύλαξε τα συμφέροντα της χώρας και προήγαγε την ειρήνη των λαών της περιοχής μας», επισημαίνει ότι η διορθωτική δήλωση του Μιχάλη Χουρδάκη τον βρίσκει σύμφωνο, κάνοντας μη αποδεκτή την παραίτηση του. «Τον τιμά η άμεση αντίδρασή του και η παραίτησή του. Ωστόσο μια δεύτερη ευκαιρία δικαιούμαστε όλοι», προσθέτει ο ίδιος. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Κίνημα Δημοκρατίας Συμφωνία των Πρεσπών
