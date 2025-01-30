Κίνημα Δημοκρατίας: Παραίτηση Χουρδάκη, δεν την κάνει δεκτή ο Κασσελάκης

Την παραίτηση του στη διάθεση του Στέφανου Κασσελάκη για έθεσε ο Μιχάλης Χουρδάκης, λίγα 24ωρα αφότου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου, μετά τις δηλώσεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών που έφεραν αναστάτωση στους κόλπους του Κινήματος Δημοκρατίας με την Κυριακή Μάλαμα να διαφωνεί έντονα.

Σε δήλωση του, ο κ. Χουρδάκης ξεκαθαρίζει ότι ήταν προσωπική του άποψη, παραδέχεται ωστόσο πως ήταν αστοχία και απορρίπτει κάθε σενάριο συνεργασίας με ακροδεξιά κόμματα.

Σε ανάρτηση του ο Στέφανος Κασσελάκης, αφού ξεκαθαρίζει ότι «η συμφωνία των Πρεσπών υπήρξε μια συμφωνία που διαφύλαξε τα συμφέροντα της χώρας και προήγαγε την ειρήνη των λαών της περιοχής μας», επισημαίνει ότι η διορθωτική δήλωση του Μιχάλη Χουρδάκη τον βρίσκει σύμφωνο, κάνοντας μη αποδεκτή την παραίτηση του. «Τον τιμά η άμεση αντίδρασή του και η παραίτησή του. Ωστόσο μια δεύτερη ευκαιρία δικαιούμαστε όλοι», προσθέτει ο ίδιος.

Η δήλωσή μου για τη συνέντευξη στη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: pic.twitter.com/yRguWUSdPe — Μιχάλης Χουρδάκης - Michael Chourdakis (@Chourdakis_M) January 30, 2025

Η ιδρυτική μας διακήρυξη είναι για εμάς δεσμευτική. Είναι το κείμενο στο οποίο θα επιστρέφουμε πάντα για να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Πάνω σε αυτό δεσμευτήκαμε όλοι μαζί στις 23 Νοεμβρίου 2024. Σε αυτό δεσμεύονται τα εκατοντάδες μέλη που συρρέουν καθημερινά στις τάξεις του… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.