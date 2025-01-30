Φάμελλος για Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Η προσφορά του έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα

Στην εξόδιο ακολουθία για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο στα Τίρανα παραβρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Μετά την εξόδιο ακολουθία δήλωσε:

«Αποτίσαμε τον ύστατο χαιρετισμό στον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο.

Μια λαμπρή εκκλησιαστική προσωπικότητα με σημαντικό έργο και μεγάλο αποτύπωμα για όλο τον Ελληνισμό. Μια προσωπικότητα που συνεισέφερε στη θεολογική γνώση, τον διαθρησκειακό διάλογο, την αλληλεγγύη, την κοινωνική πρόοδο, αλλά και στα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, στους αγώνες της χώρας μας, αλλά και στο ιεραποστολικό έργο.

Η προσφορά του έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και σημαντικό βραχίονα υποστήριξης εδώ, στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Το έργο του πρέπει να βρει συνεχιστές γιατί ήταν ένα έργο προόδου και δημιουργίας. Με ευλάβεια τον αποχαιρετούμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

