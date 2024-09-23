Ανοιχτό άφησε ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) και υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό, μετά και το νέο καταστροφικό αποτέλεσμα στις χθεσινές εκλογές του Βρανδεμβούργου, όπου το FDP έλαβε μόλις 0,8%.

«Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: τώρα απαιτείται θάρρος από όλους. Δηλαδή είτε το θάρρος να δουλέψουμε σε έναν αμφιλεγόμενο συνασπισμό και εφόσον μπορούν να επιτευχθούν καλά πράγματα για τη χώρα είτε το θάρρος, αν φτάσουμε στα όρια του δυνατού και δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις της χώρας, να πυροδοτήσουμε μια νέα δυναμική», δήλωσε ο κ. Λίντνερ, στο περιθώριο έκτακτης «συνάντησης διαχείρισης κρίσης» που είχε σήμερα με ηγετικά στελέχη του κόμματός του.

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του FDP Μπιγιάν Τζιρ-Σαράι είχε δώσει την εντύπωση ότι η απόφαση για αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό ήταν ήδη ειλημμένη. «Μια κυβέρνηση που δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει με κοινή προσπάθεια τις προκλήσεις στη χώρα, θα πρέπει να αμφισβητήσει τον ίδιο της τον εαυτό», δήλωσε ο κ. Τζιρ-Σαράι και έκανε λόγο για «φθινόπωρο των αποφάσεων». Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Βόλφγκανγκ Κουμπίκι δήλωσε επίσης ότι εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει εντός των προσεχών δύο -τριών εβδομάδων να βρει «κοινό παρονομαστή», δεν έχει πλέον νόημα να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε. Προέβλεψε μάλιστα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, «με αυτές τις επιδόσεις», δεν θα αντέξει έως το τέλος του έτους.

Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκεται όμως και η Αριστερά, η οποία μετά την αποχώρηση της Ζάρα Βάγκενκνεχτ και την ίδρυση νέου κόμματος από την ίδια, βλέπει τα ποσοστά της να συρρικνώνονται σε περιοχές τις οποίες θεωρούσε κάποτε «προπύργιό» της. Στο Βρανδεμβούργο έλαβε χθες μόλις 3% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός Βουλής, ενώ μεγάλες απώλειες είχε καταγράψει και στις εκλογές της Σαξονίας και της Θουριγγίας στις αρχές του μήνα. «Το κόμμα έχει τεμαχιστεί από όλες τις πλευρές του», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής οργάνωσης Βρανδεμβούργου, Σεμπάστιαν Βάλτερ, καθώς, όπως φάνηκε από τις αναλύσεις του αποτελέσματος, από την Αριστερά, μετακινήθηκαν ψηφοφόροι κυρίως προς τη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) και δευτερευόντως προς το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD). Ο κ. Βάλτερ παραδέχθηκε ακόμη ότι το κόμμα του αντιλήφθηκε με καθυστέρηση ποια θέματα έπρεπε να αναδείξει, ενώ εκτίμησε ότι κάποια στιγμή η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» θα διαλυθεί και θα «επαναπατριστούν» οι χαμένοι ψηφοφόροι. Η Αριστερά συνεδριάζει επίσης σήμερα προκειμένου να εκτιμήσει το αποτέλεσμα και να δρομολογήσει αλλαγές ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών του επόμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

