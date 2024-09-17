Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είπε σήμερα στον Γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού, ότι οι σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας θα αναπτυχθούν «με συνεχή και διαρκή τρόπο», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού έχει σήμερα συνομιλίες στην Τεχεράνη με τον Ιρανό ομόλογο του, μέρες μετά τη συνάντηση που είχε στην Πιονγκγιάνγκ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, μετέδωσαν ρωσικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ρωσία εμβαθύνει τις σχέσεις της με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, δύο χώρες οι οποίες είναι εχθρικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την έναρξη του πολέμου που διεξάγει στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι οι δύο χώρες προμηθεύουν τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους τους οποίους χρησιμοποιεί στον πόλεμο, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Nour, που πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε ότι ο Σοϊγκού συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν.

