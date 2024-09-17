Γερμανία: Έστειλαν πίσω στη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία 40 μετανάστες

Οι γερμανικές αρχές έστειλαν αεροπορικώς πίσω στις πατρίδες τους - τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία - 40 μετανάστες που δεν τους χορηγήθηκε άσυλο στη Γερμανία, δήλωσαν μη κατονομαζόμενες πηγές στη Bild.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το αεροσκάφος - το οποίο μεταφέρει επίσης εγκληματίες - διαχειρίζεται μια πολωνική εταιρεία ναυλωμένων πτήσεων, και αναμένεται να προσγειωθεί σε Βελιγράδι και Σκόπια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.