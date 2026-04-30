Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ευθύνονται για την «ανασφάλεια» στο Στενό του Ορμούζ

Ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ επέρριψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπερασπιζόμενος εκ νέου την απόφαση της Τεχεράνης να αποκλείει, όπως είπε, «εχθρικές χώρες».

Σε μήνυμά του με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου, το οποίο μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τη θαλάσσια αυτή δίοδο «σύμβολο της αντίστασης του μεγάλου ιρανικού έθνους».

«Η ευθύνη για οποιαδήποτε ανασφάλεια σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή βαραίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», αναφέρει συγκεκριμένα στη δήλωσή του.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει κρίσιμος κόμβος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.



Πηγή: skai.gr

